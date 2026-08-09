UEFA Supercopa - Final 12 ago 2026 - 15:00 Red Bull Arena

El Paris Saint-Germain vs Aston Villa comenzará el 12 de agosto de 2026 a las 16:00 EST y 20:00 GMT.

Previa de la Supercopa de la UEFA

El PSG, campeón de Europa en las dos últimas ediciones, se enfrenta al Aston Villa, ganador de la Europa League, para coronar al campeón de la Supercopa de la UEFA en Salzburgo. Aquí tienes todo lo que necesitas saber.

Cómo hemos llegado hasta aquí

El PSG de Luis Enrique, campeón de Europa, aspira a convertirse en solo el segundo equipo de la era moderna en revalidar la Supercopa, después de que el Real Madrid lograra esa hazaña en 2016 y 2017. Superó al Arsenal en la final de la Champions League de la pasada temporada en la tanda de penaltis.

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En su camino está el Aston Villa de Unai Emery, que venció al Friburgo en la final de la Europa League en una noche histórica para el club en Estambul en mayo. Los únicos enfrentamientos previos entre el Paris y el Villa echaron chispas, ya que el equipo francés se llevó una vibrante eliminatoria de cuartos de final de la Champions League por un global de 5-4 en la campaña 2024/25, sobreviviendo a la enérgica remontada del Villa tras ir perdiendo 5-1.

Los compatriotas españoles Enrique y Emery se ven las caras aquí en lo que debería ser un entretenido aperitivo para la nueva campaña europea.

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¿Qué han añadido PSG y Villa en el mercado de fichajes?

El jueves, el Paris anunció la llegada del mediapunta de 24 años Maghnes Akliouche, procedente del Mónaco.

El Villa se ha reforzado con los fichajes del central Modou Kéba Cissé, el centrocampista João Gomes y el extremo argentino Alejandro Garnacho, cedido por el Chelsea. Los tres podrían debutar en partido oficial aquí. El mediapunta suizo Johan Manzambi también ha llegado desde el Friburgo, pero se perderá el partido por lesión.

Posibles onces iniciales

PSG (4-3-3): Safonov; Zabarnyi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Dro Fernández; Mbaye, Mayulu, Kvaratskhelia.

Villa (4-2-3-1): Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen; João Gomes, Kamara; McGinn, Buendía, Garnacho; Watkins.

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Noticias de los equipos y plantillas

Luis Enrique no ha confirmado un posible once inicial antes de la Supercopa, y el PSG no ha incluido lesiones ni sanciones en la información disponible de la plantilla. Se esperan actualizaciones más cerca del inicio.

Unai Emery tampoco ha dado todavía su once previsto para el Aston Villa. Por ahora no se ha facilitado información sobre lesiones o sanciones, y se añadirán más noticias del equipo cuando estén disponibles.

Forma

Los últimos cinco resultados del PSG abarcan tanto el final de la pasada temporada como la actual pretemporada, con tres victorias y dos derrotas. Su encuentro más reciente fue una derrota por 3-0 en un amistoso ante el Mallorca el 5 de agosto, mientras que su anterior resultado en competición fue un empate 1-1 contra el Arsenal en la Champions League el 30 de mayo que contó como una victoria en el global. En esos cinco partidos, el PSG marcó cinco goles y encajó siete, además de firmar victorias ante el Paris FC y el Brest en la Ligue 1 para cerrar la campaña doméstica.

Los últimos cinco partidos del Aston Villa han sido todos amistosos de pretemporada, con dos victorias y tres derrotas. Su partido más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Bayern de Múnich el 7 de agosto, con el Villa marcando cinco goles y encajando diez en esos cinco encuentros. Una victoria por 5-0 ante el Walsall el 21 de julio y un triunfo por 3-1 contra el BG Pathum United el 4 de agosto representan los momentos más destacados de su calendario veraniego.

Historial de enfrentamientos

Los dos clubes se han enfrentado dos veces en tiempos recientes, ambas en los cuartos de final de la Champions League 2024-25. El enfrentamiento más reciente tuvo lugar el 15 de abril de 2025, cuando el Aston Villa ganó 3-2 en casa. El PSG había ganado la ida por 3-1 en el Parque de los Príncipes el 9 de abril de 2025 y avanzó en el global. En esos dos partidos, el PSG marcó cinco goles por los cinco del Villa, y la eliminatoria se decidió por el resultado de la ida.