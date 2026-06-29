Brasil contra Japón: detalles del partido

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Brasil se mide a Japón en un histórico duelo eliminatorio

El pentacampeón Brasil choca con un Japón disciplinado y peligroso en el NRG Stadium de Houston, con un lugar en octavos en juego. La Seleção carga con el peso de las expectativas, pero los Samurai Blue han mostrado la organización y la técnica necesarias para complicar a la élite en eliminatorias.

Así llegan ambas selecciones

Los Samurai Blue terminaron invictos en el Grupo F con cinco puntos y avanzaron a las eliminatorias. Empataron 2-2 con Países Bajos en Dallas, vencieron 4-0 a Túnez en Monterrey. Cerraron la fase de grupos con un 1-1 ante Suecia, gracias al gol de Daizen Maeda en el 56’, que les dio el punto necesario para avanzar.

Brasil lideró el Grupo C con siete puntos. Empató 1-1 con Marruecos en su debut en East Rutherford. En el segundo encuentro vencieron 3-0 a Haití en Filadelfia y cerraron el grupo en Miami con un 3-0 sobre Escocia gracias a un doblete de Vinícius Júnior y el tanto de Matheus Cunha.

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La disciplina táctica frente a la brillantez individual marcará la diferencia.

Para Brasil será clave mantener una defensa dinámica ante las sobrecargas en el centro del campo. Japón comprime el centro y lanza contraataques rápidos, así que si los laterales brasileños se proyectan en exceso, sus centrales quedarán expuestos. La continuidad y la intensidad del conjunto japonés castigarán cualquier despiste de la Seleção.

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Su letal juego de transición define el esquema táctico de Japón.

Su identidad se basa en la compacidad defensiva que se transforma en contraataques rápidos. La inteligencia espacial de sus creadores les permite moverse entre líneas y aprovechar los espacios que dejan los laterales rivales. Ante equipos de posesión prolongada, Japón se apoya en un bloque central disciplinado que absorbe la presión inicial antes de lanzar pases verticales y cambiar el partido en segundos.

Sus estructuras defensivas sufren una presión máxima.

Brasil priorizará una columna defensiva sólida para liberar a su delantera. La pareja de centrales será clave ante los movimientos inteligentes y la constante rotación de Japón en el último tercio.

En cambio, Japón se apoya en un bloque defensivo cohesionado que prioriza la contención posicional sobre las entradas individuales. Buscará evitar los centros bajos y mantener líneas de cobertura sincronizadas para neutralizar a los extremos que recortan hacia dentro y disparan.

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Posible once inicial de Brasil contra Japón

Souza; Beraldo, Bruno, Henrique, Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Vinícius Jr., Lucas Paquetá; Gabriel Martinelli

Posible once de Japón contra Brasil

Suzuki; Machida, Watanabe, Sugawara, Ito; Sano, Morita; Kubo, Nakamura, Minamino; Ueda

Convocatoria de 26 jugadores de Brasil

Porteros: Alisson, Ederson, Weverton

Defensas: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira, Bremer, Ibáñez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos

Centrocampistas: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo Santos, Fabinho, Lucas Paquetá

Delanteros: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Junior, Luiz Henrique, Neymar, Rayan

Convocatoria de 26 jugadores de Japón

Porteros: Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako, Zion Suzuki

Defensas: Ko Itakura, Hiroki Ito, Yuto Nagatomo, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Junnosuke Suzuki, Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Tsuyoshi Watanabe

Centrocampistas: Ritsu Doan, Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Keito Nakamura, Kaishu Sano, Ao Tanaka

Delanteros: Keisuke Goto, Daizen Maeda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Yuito Suzuki, Ayase Ueda

Noticias del equipo y convocatorias

Carlo Ancelotti aún no ha confirmado el once de Brasil ni se han reportado lesiones o sanciones. Con Neymar de vuelta tras jugar ante Escocia, el técnico debe elegir su ataque.

Hajime Moriyasu tampoco ha revelado su once, y no hay lesiones ni sanciones en Japón. Se esperan confirmaciones cercanas al inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 11 Raphinha Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Brasil ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, con un empate, y llega con gran impulso. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-0 sobre Escocia el 24 de junio, que le aseguró el primer puesto del Grupo C. Antes, venció a Haití 3-0 y empató 1-1 con Marruecos en la fase de grupos. Antes del torneo venció 2-1 a Egipto y 6-2 a Panamá, sumando 15 goles a favor y 5 en contra en los últimos cinco encuentros.

Japón suma tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Empató 1-1 con Suecia el 25 de junio, venció 4-0 a Túnez el 21 de junio y 2-2 con Países Bajos el 14 de junio. Antes, ganó 1-0 a Islandia y 1-0 a Inglaterra en marzo. Ha marcado ocho goles y encajado cuatro, con dos porterías a cero.

Historial de enfrentamientos

Su último duelo fue un amistoso el 14 de octubre de 2025, con victoria 3-2 de Japón como local. Antes, Brasil ganó 1-0 en Osaka en junio de 2022. En los últimos cinco duelos, todos amistosos y con Japón como local, Brasil ganó tres, Japón uno y hubo un empate; Brasil marcó 14 goles y Japón seis.

Clasificación

Brasil terminó primero en el Grupo C y Japón segundo en el Grupo F.