Presidente del Celta de Vigo en GOAL: "El jugador mexicano tiene un problema económico, no de capacidad"

Carlos Mourinho señaló los problemas para hacerse de futbolistas mexicanos para el Celta de Vigo.

Carlos Mourinho, presidente del Celta de Vigo de España, habló sobre los contratiempos para hacerse de futbolistas mexicanos, lo que hace que tengan que recurrir a otros mercados.

Durante su visita a la Ciudad de México para un encuentro con medios en la Zona Polanco, Mourinho atribuyó que se debe al valor de mercado que tienen por parte de sus clubes.

“El jugador mexicano tiene un problema económico, no de capacidad, no de calidad, no de mérito, no de condiciones”, mencionó el empresario español en conversación con GOAL.

El Real Club Celta cuenta con 80 millones de euros en gastos y únicamente pueden gastar el 60 por ciento en la plantilla, lo que hace que se encuentren ‘desfasados’.

"He explicado que equipos medios como los nuestros, que están tan sujetos a ese tope salarial de la Liga, si yo tengo que exponer por un jugador joven mexicano de 19 años y me vale tres millones, me piden tres millones por él, me voy a exponer por un jugador joven argentino por un millón”, explicó Mourinho.

Por ello, los clubes suelen recurrir al mercado de los Estados Unidos, o bien, a otras ligas, lo que cierra las puertas al futbolista mexicano.

“No porque el de tres millones sea mejor o peor, es que ya no lo puedo pagar y la calidad de cualquiera de los dos está por demostrar, porque una cosa es hacerlo bien en el futbol y otra cosa es cuando cambias de futbol, hacerlo bien”, dijo.

“El tema económico es importante para que no haya muchos más jugadores en las ligas europeas”, agregó.

Mourinho hizo un balance financiero del presente del conjunto de Vigo: “La diferencia económica es cada vez mayor, la diferencia hace cada vez que los equipos se puedan reforzar con más jugadores y nosotros no. El tope salarial de LaLiga es sobre tus ingresos recurrentes un porcentaje para jugadores, si consigues ingresos atípicos recurrentes siempre serás mejor equipo que el nuestro, estábamos en un gran desfase económico con esos equipos que venimos a solucionar con este acuerdo que nos ha autorizado la junta y nos permite hacer el desarrollo, hay tres desarrollos de esa categoría no tan amplios pero si más específicos por áreas que nos va a poner en una altura europea, hacer que tengamos esos ingresos recurrentes para tener mejores jugadores”, dijo.

“Estamos con una gran desventaja sobre los demás equipos, hemos tenido muchos problemas que hemos solucionado una parte importante de ellos, un equipo como nosotros, Rayo Vallecano, le acaban de autorizar un centro comercial y nosotros jamás tenemos ese tipo de apoyos”, concluyó.

Mourinho contempla el regreso de Orbelín Pineda al Celta y aseguró que tienen futbolistas mexicanos en la mira, aunque deberán darse las condiciones para contratarlos.

“Es que yo pienso que Orbelín Pineda no se debió haber ido, por tanto lo más natural es el retorno. Claro, tenemos muchos jugadores en la mira que si conseguimos superar algunas de las dificultades que estamos teniendo pueden figurar en nuestro equipo con mayor facilidad porque somos admiradores del futbol mexicano, de la calidad que tienen los jugadores mexicanos”, mencionó.

Los dirigidos por Carlos Carvalhal están en vías de cumplir los 100 años y trabajan entre otros proyectos con la construcción del Galicia Sports 360, que combinará instalaciones deportivas con entretenimiento y negocios, con una inversión de 150 millones de euros.