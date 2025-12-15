Premios The Best de la FIFA 2025: Transmisión en vivo, fecha, hora de inicio, nominados y cómo ver

La ceremonia de los Premios The Best FIFA Football 2025 es uno de los eventos más esperados del calendario futbolístico.

Este reconocimiento celebra los logros sobresalientes de los mejores futbolistas, entrenadores y porteros del mundo, además de los momentos más destacados de la temporada. Estrellas y aficionados de todo el planeta se reunirán para descubrir quiénes serán los ganadores en las distintas categorías.

El período considerado para las nominaciones abarca desde el 11 de agosto de 2024 hasta el 2 de agosto de 2025. Esto implica que los jugadores que brillaron en la pasada Champions League, en sus ligas nacionales, en la Eurocopa Femenina 2025 y en la inauguración de la Copa Mundial de Clubes Masculina tendrán grandes posibilidades de estar entre los nominados.

Entre las principales categorías también se incluyen Mejor Portero y Mejor Entrenador del Año. Además, se entregará el Premio Puskás, elegido por los aficionados y que reconoce al mejor gol marcado durante el mismo período.

Aquí, GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre los próximos Premios The Best, incluyendo la lista de nominados, cómo votar, la fecha de la ceremonia y más.

¿Cuándo se llevarán a cabo los Premios The Best FIFA Football 2025?

Fecha: 16 de diciembre de 2025 Hora: 5 pm GMT / 12 pm ET Lugar: Fairmont Katara Hall, Doha, Qatar

Los Premios The Best FIFA Football 2025 se otorgarán en una ceremonia el martes, 16 de diciembre de 2025. Fairmont Katara Hall, Doha, Qatar - albergará la cena de gala donde se revelan los ganadores.

Se espera que los procedimientos comiencen alrededor de las 5 pm GMT (12 pm ET).

Cómo ver los Premios The Best FIFA Football 2025 - transmisión en vivo

País Canal de TV Internacional FIFA+

Los aficionados de todo el mundo pueden ver la ceremonia en vivo de forma gratuita a través del sitio web oficial de la FIFA y la plataforma FIFA+, con cobertura que comienza a la hora de inicio programada.

No se requiere inicio de sesión de cable, simplemente visita las plataformas digitales de la FIFA en el momento de la transmisión.

¿Quiénes son los nominados al premio masculino The Best Awards 2025?

Jugador Equipo de club Equipo nacional Ousmane Dembélé PSG Francia Achraf Hakimi PSG Marruecos Harry Kane Bayern Múnich Inglaterra Kylian Mbappé Real Madrid Francia Nuno Mendes PSG Portugal Cole Palmer Chelsea Inglaterra Pedri Barcelona España Raphinha Barcelona Brasil Mohamed Salah Liverpool Egipto Vitinha PSG Portugal Lamine Yamal Barcelona España

¿Quiénes son los nominados al premio femenino The Best Awards 2025?

Jugador Equipo de club Equipo nacional Sandy Baltimore Chelsea Francia Nathalie Bjorn Chelsea Suecia Aitana Bonmati Barcelona España Lucy Bronze Chelsea Inglaterra Mariona Caldentey Arsenal España Temwa Chawinga Kansas City Current Malaui Kadidiatou Diani Lyon Francia Melchie Dumornay Lyon Haití Patri Guijarro Barcelona España Lindsey Heaps Lyon Estados Unidos Lauren James Chelsea Inglaterra Chloe Kelly Manchester City, Arsenal Inglaterra Ewa Pajor Barcelona Polonia Claudia Pina Barcelona España

Nominados al Premio Puskás de la FIFA (Gol del Año Masculino) 2025

Jugador Partido Fecha Alerrandro Vitoria vs Cruzeiro 19 agosto 2024 Alessandro Deiola Cagliari vs Venezia 18 mayo 2025 Pedro de la Vega Cruz Azul vs Seattle Sounders 31 julio 2025 Santiago Montiel Independiente vs Independiente Rivadavia 11 mayo 2025 Amr Nasser Al-Ahly vs Pharco 17 abril 2025 Carlos Orrantia Querétaro vs Atlas 16 abril 2025 Lucas Ribeiro Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund 21 junio 2025 Declan Rice Arsenal vs Real Madrid 8 abril 2025 Rizky Ridho Persija Jakarta vs Arema 9 marzo 2025 Kevin Rodrigues Kasımpaşa vs Rizespor 9 febrero 2025 Lamine Yamal Espanyol vs Barcelona 15 mayo 2025

Nominados al Premio Marta de la FIFA (Gol del Año Femenino) 2025

Jugador Partido Fecha Jordyn Bugg North Carolina Courage vs Seattle Reign 22 marzo 2025 Mariona Caldentey Olympique Lyonnais vs Arsenal 27 abril 2025 Ashley Cheatley Brentford vs Ascot United 3 noviembre 2024 Kyra Cooney-Cross Alemania vs Australia 28 octubre 2024 Jon Ryong-jong Corea DPR vs Argentina 2 septiembre 2024 Marta Orlando Pride vs Kansas City Current 17 noviembre 2024 Vivianne Miedema Gales vs Países Bajos 5 julio 2025 Kishi Nunez Argentina vs Costa Rica 8 septiembre 2024 Lizbeth Ovalle Tigres vs Guadalajara 3 marzo 2025 Ally Sentnor Estados Unidos vs Colombia 20 febrero 2025 Khadija Shaw Hammarby vs Manchester City 21 noviembre 2024

Nominados al Mejor Entrenador de la FIFA de 2025

Entrenador Equipo Javier Aguirre México Mikel Arteta Arsenal Luis Enrique PSG Hansi Flick Barcelona Enzo Maresca Chelsea Roberto Martinez Portugal Arne Slot Liverpool

Nominadas a la Mejor Entrenadora de la FIFA de 2025

Entrenadora Equipo Sonia Bompastor Chelsea Jonatan Giraldez Lyon Seb Hines Orlando Pride Renee Slegers Arsenal Sarina Wiegman Inglaterra

Nominados al Mejor Portero Masculino de la FIFA 2025

Jugador Equipo de club Selección nacional Alisson Becker Liverpool Brasil Thibaut Courtois Real Madrid Bélgica Gianluigi Donnarumma PSG, Manchester City Italia Emiliano Martinez Aston Villa Argentina Manuel Neuer Bayern Múnich Alemania David Raya Arsenal España Yann Sommer Inter de Milán Suiza Wojciech Szczęsny Barcelona Polonia

Nomindas a la Mejor Portera Femenina de la FIFA 2025

Jugador Equipo de club Selección nacional Ann-Katrin Berger Gotham FC Alemania Cata Coll Barcelona España Christiane Endler Lyon Chile Hannah Hampton Chelsea Inglaterra Anna Moorhouse Orlando Pride Inglaterra Chiamaka Nnadozie Paris FC, Brighton Nigeria Phallon Tullis-Joyce Manchester United Estados Unidos

¿Cómo se deciden los premios The Best 2025?

El voto para los premios se divide equitativamente entre cuatro fuentes:

Capitanes de todas las selecciones nacionales registradas por la FIFA. Un entrenador nominado por cada selección nacional. Un periodista nominado por país. Un voto de los aficionados en línea.

Cada uno de estos cuatro grupos selecciona a sus tres nominados preferidos en cada categoría, otorgando cinco, tres o un punto a sus elecciones.

El nominado con el mayor número total de puntos de todos los grupos de votación gana el premio.

Además, los aficionados también han participado en la votación para el mejor Once Mundial Femenino de la FIFA y el mejor Once Mundial Masculino de la FIFA.

XI Mundial Masculino FIFPRO 2025 – 26 finalistas

Porteros

Alisson Becker (Liverpool / Brasil)

Thibaut Courtois (Real Madrid / Bélgica)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain / Manchester City / Italia)

Defensores

Trent Alexander-Arnold (Liverpool / Real Madrid / Inglaterra)

Pau Cubarsí (Barcelona / España)

Virgil van Dijk (Liverpool / Países Bajos)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain / Marruecos)

Marquinhos (Paris Saint-Germain / Brasil)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain / Portugal)

William Saliba (Arsenal / Francia)

Mediocampistas

Jude Bellingham (Real Madrid / Inglaterra)

Kevin De Bruyne (Manchester City / Napoli / Bélgica)

Luka Modrić (Real Madrid / AC Milan / Croacia)

João Neves (Paris Saint-Germain / Portugal)

Cole Palmer (Chelsea / Inglaterra)

Pedri (Barcelona / España)

Federico Valverde (Real Madrid / Uruguay)

Vitinha (Paris Saint-Germain / Portugal)

Delanteros

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain / Francia)

Erling Haaland (Manchester City / Noruega)

Kylian Mbappé (Real Madrid / Francia)

Lionel Messi (Inter Miami / Argentina)

Raphinha (Barcelona / Brasil)

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr / Portugal)

Mohamed Salah (Liverpool / Egipto)

Lamine Yamal (Barcelona / España)

XI Mundial Femenino FIFPRO 2025 – 26 finalistas

Porteras

Ann-Katrin Berger (Gotham, Alemania)

Mary Earps (Paris Saint-Germain, Inglaterra)

Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra)

Defensoras

Michelle Alozie (Houston Dash, Nigeria)

Ona Batlle (Barcelona, España)

Millie Bright (Chelsea, Inglaterra)

Lucy Bronze (Chelsea, Inglaterra)

Olga Carmona (Real Madrid / Paris Saint-Germain, España)

Ellie Carpenter (OL Lyonnes / Chelsea, Australia)

Alex Greenwood (Manchester City, Inglaterra)

Leah Williamson (Arsenal, Inglaterra)

Mediocampistas

Aitana Bonmatí (Barcelona, España)

Ghizlane Chebbak (Badalona / Al Hilal, Marruecos)

Debinha (Kansas City Current, Brasil)

Patricia Guijarro (Barcelona, España)

Vicky López (Barcelona, España)

Alexia Putellas (Barcelona, España)

Ella Toone (Manchester United, Inglaterra)

Keira Walsh (Barcelona / Chelsea, Inglaterra)

Delanteras

Michelle Agyemang (Arsenal / Brighton & Hove Albion, Inglaterra)

Barbra Banda (Orlando Pride, Zambia)

Linda Caicedo (Real Madrid, Colombia)

Athenea del Castillo (Real Madrid, España)

Chloe Kelly (Manchester City / Arsenal, Inglaterra)

Marta (Orlando Pride, Brasil)

Alessia Russo (Arsenal, Inglaterra)