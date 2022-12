Portugal vs. Suiza en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de octavos de final del Mundial Qatar 2022

El minuto a minuto de los lusos contra los helvéticos, quizás la oposición más pareja para buscar los cuartos.

Portugal y Suiza apuntan al máximo en el Lusail en busca del último lugar en los cuartos del Mundial Qatar 2022. Dos combinados que se conocen de memoria por su constante roce en el fútbol de la UEFA ponen sobre la mesa la relevancia de sus genios, como Shaqiri que sale a jugar su compromiso #12 en una Copa del Mundo, o Cristiano Ronaldo que apunta al título en su última oportunidad con el equipo de su vida.

En la reciente Liga de las Naciones, se impuso 4-0 Portugal y 1-0 Suiza en su par de enfrentamientos.

La previa de Andrés Flores:

Los lusos se colocaron en fase de eliminación directa con seis puntos, producto de sus victorias ante Ghana (3-2) y Uruguay (2-0), junto a una derrota contra Corea del Sur (1 a 2). El equipo dirigido por Fernando Santos finalizó en la primera posición del Grupo H, por encima de los Tigres de Asia.

Por su parte, Suiza se enfrentó a las naciones de Camerún, Brasil y Serbia en la ronda inicial del torneo. El cuadro a cargo de Murat Yakin avanzó a la fase de los 16 mejores como segundo en el sector G, por detrás de Brasil por apenas un gol.

Mundial Qatar 2022: cuándo termina, dónde es, cómo se juega y equipos participantes

A continuación en GOAL, las acciones del partido:

PORTUGAL - SUIZA, GOLES Y MINUTO A MINUTO

Buenas tardes y bienvenidos a una nueva transmisión de GOAL. Portugal enfrenta a Suiza en los octavos de final del Mundial Qatar 2022, en el estadio Lusail.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO Portugal - Suiza FECHA Martes 6 de diciembre ESTADIO Lusail | Lusail, Qatar HORARIO 16:00 (ARG, BRA, CHI), 14:00 (COL), 13:00 (MÉX), 20:00 (ESP), 11:00 (PT), 14:00 (ET) (USA)

CÓMO VER EN VIVO POR TV Y POR STREAMING

El partido estará disponible a través de la televisión en Argentina por DirecTV Sports y TyC Sports, mientras que en Chile la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports, Canal 13 y Chilevisión. En México estarán las opciones de Sky Sports, mientras que en Estados Unidos el encuentro irá en español por Telemundo y en inglés por FOX. Finalmente, en Colombia el juego se podrá ver a través de DirecTV Sports.

País Canal México Sky Sports (534/1534 y 536/1536) Estados Unidos Telemundo (406-407/DirecTV, 835-836/DishLatino), FOX (465/DirecTV) Argentina DirecTV Sports (610-619)/DirecTV Go), TyC Sports (16-100-630/Flow, 106-1016/Telecentro, 629-1629/DirecTV) Chile DirecTV Sports (610-619/1610-1619), Canal 13 y Chilevisión Colombia DirecTV Sports (610-619)

El juego entre Portugal y Suiza estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y Vix+ y en España por Movistar+. Asimismo, en Estados Unidos se verá por Fox Sports App y Telemundo App.

FORMACIONES

PORTUGAL

📰 𝔹ℝ𝔼𝔸𝕂𝕀ℕ𝔾 ℕ𝔼𝕎𝕊: Este é o nosso 11 Inicial para hoje! 👥🇵🇹 #VesteABandeira



This is our Starting 11 for today! 👥 #WearTheFlag pic.twitter.com/OiKlJU44O1 — Portugal (@selecaoportugal) December 6, 2022

SUIZA