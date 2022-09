Portugal vs. Selección España en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de la Nations League 2022-2023

La 'Roja' se juega ante el combinado luso meterse en la 'Final Four' de la Nations League. Todo lo que ocurra en Braga, aquí.

La derrota en Zaragoza ante Suiza ha trastocado los planes de la España de Luis Enrique. El 1-2 en La Romareda hace que ahora La Roja esté obligada a ganar en Braga a Portugal para seguir adelante en la UEFA Nations League 2022-23, puesto que un empate ante los lusos haría que sea el combinado de Cristiano Ronaldo y compañía el que se meta en la Final Four del torneo continental.

La selección portuguesa, por su parte, logró la primera plaza de grupo aprovechando el tropiezo español después de una contundente victoria frente a la República Checa por 0-4 y, en esta última jornada conseguiría una de las plazas para la Final Four de la UEFA Nations League en caso de ganar o empatar ante España.

¡Buenas noches a todos los amigos de Goal.com y bienvenidos a la retransmisión del partido entre la Selección Española y Porrtugal de la sexta jornada de la fase de grupos de la Liga de las Naciones de la UEFA 2022-2023.

CRISTIANO Y SUS GAFAS YA ESTÁN EN BRAGA

¡XI CONFIRMADO DE PORTUGAL!

Los lusos salen con Diogo Costa; Cancelo, Danilo, Dias, Mendes; Neves, Carvalho, Fernandes; Bernardo, Cristiano Ronaldo y Jota.

¡XI CONFIRMADO DE ESPAÑA!

Siete cambios. Debuta Guillamón en partido oficial con España, que juega con Unai Simón, Carvajal, el propio Guillamón, Pau Torres, Gayá, Rodri, Koke, Carlos Soler, Sarabia, Ferran Torres y Morata.

CON LUIS ENRIQUE, ALBA SIGUE SIENDO TOP

Jordi Alba se reivindica. El defensa, que no está teniendo minutos en el Barça, está dejando claro que se encuentra en un buen momento de forma y que sigue siendo, además de una leyenda de la selección, un titular indiscutible para Luis Enrique. Aunque en su equipo haya perdido la titularidad en beneficio de Alejando Balde o Marcos Alonso, en la selección ha quedado suficientemente claro que el rendimiento deportivo de Alba es más que notable. El lateral zurdo fue el mejor de la selección ante Suiza y además, anotó el único gol español del choque después de una gran jugada de otro jugador llamado a reivindicarse, Asensio. LEE MÁS.

LUIS ENRIQUE: "LO PLANTEAMOS COMO LOS CUARTOS DEL MUNDIAL"

"Lo vamos a plantear como si fueran los cuartos de final del Mundial. La afición de Portugal apoyará, nos gusta esa situación. Son 90 minutos y solo nos vale ganar, no nos sirve empatar. No especularemos. Una final es bonita, no se juegan varias finales en una carrera, y menos en la Selección. La motivación está ahí y estoy seguro que daremos la talla", dijo Luis Enrique en la rueda de prensa previa al partido.

"Vine aquí pensando una cosa. Tras ver los entrenamientos pensé otra y después de Suiza, otra. Ahora, preparo el equipo para jugar una final. Y mañana sacaré un equipo para poner en los máximos apuros a Portugal. Los cambios en el once es cosa vuestra. Así veréis que ser entrenador es un poco más complicado que ser periodista. Haced de periodistas a ver qué pensáis. Seguro que no hay unanimidad", agregaba el entrenador asturiano.

EL ESTADIO DE ESTA NOCHE

LA ROJA, DE CELESTE

CADA VEZ FALTA MENOS PARA EL PARTIDO

PARTIDO Portugal vs. España FECHA Martes, 27 de septiembre ESTADIO Municipal de Braga, Portugal HORARIO 20:45

¿Dónde ver en directo el Portugal vs. España?

ZONA CANAL HORARIO España La 1 de TVE RTVE Play 20:45 Sudamérica Star+ ESPN ARG: 15:45;



CHI: 14:45;



COL: 13:45 México SKY Sports 13:45

Alineaciones del Portugal vs. España

Oficial de Portugal (1-4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Danilo, Dias, Mendes; Neves, Carvalho, Fernandes; Bernardo, Ronaldo, Jota.

Oficial de España (1-4-3-3): Unai Simón, Carvajal, Guillamón, Pau Torres, Gayá, Koke, Rodri, Soler, Ferran Torres, Morata y Sarabia.