Portillo: "Vivimos en un país que al Olimpia todo lo miramos malo"

El experimentado jugador de Vida habló de la polémica exclusión de dos jugadores de UPN que son propiedad de los Albos y, de paso, apuntó a Motagua.

Javier Portillo finalizó su participación en el pentagonal del torneo Apertura 2019 con Vida, pero se metió en la conversación de la gran polémica que envuelve a un Olimpia rumbo al título de campeón.

En el pasado juego contra UPN, José Pinto y John Suazo fueron excluídos a último momento ya que pertenecen al club blanco. Pero Portillo decidió comenzar por otro lado: "¿Por qué no hablamos de los tres campeonatos manchados que tiene Motagua? "nos enfocamos en Pinto, enfoquémonos en eso también, por qué no recordamos hace 10 años que yo jugué una semifinal con Motagua que le regalaron un penal a Guillermo "Pando" Ramírez, por qué no decimos que hubo una falta inexistente, queremos cubrir eso".

No obstante, remarcó la condición que los futbolistas pertenecen a su club de origen y destacó que "si eso lo hacen a nivel internacional, ¿cuál es el problema? Lo que pasa que vivimos en un país que al Olimpia todo le miramos malo, entre todo lo malo el mejor equipo se llama Olimpia".

Por su parte, el defensor de 38 años, que no aseguró su continuidad en Vida, fue tajante con el desempeño en el pentagonal. "Para mí sí es es un fracaso, el que no lo mire así anda aquí solo por figurar en el fútbol, quiero más, no me voy tranquilo, tuvimos un marcador de 2-0 y no lo supimos mantener", analizó.