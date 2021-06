¿Por qué Sergio Ramos se va y deja el Real Madrid?

El capitán merengue explicó que quería renovar hasta 2023 y le ofrecieron hasta 2022 y cuando quiso aceptar le dijero que ya no tenía esa oferta.

Sergio Ramos se marcha del Real Madrid. El defensa y capitán merengue deja el cub después de 16 años pero en su rueda de prensa de despedida ha explicado los motivos de su marcha y por qué no llegó a un acurdo para renovar con el club.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

El defensa ha detallado que él quería renovar por dos temporadas hasta 2023 y sólo le ofrecieron hasta 2022 y con una bajada de salario debido a la crisis económica que ha generado el coronavirus. Ramos ha epxlicado que finalmente se decidió a aceptar la oferta de sólo un año pero el club le comunicó que "la oferta había caducado" y ya no era posible extender su contrato.

"Quiero aclarar que nunca me he querido ir, siempre me he querido quedar. Me remonto a la Liga del confinamiento, que la ganamos y la celebramos por el trabajo que nos costó. El club me ofreció la renovación pero por el coronavirus se retrasó todo. En estos últimos meses el club me hace una oferta de un año con bajada de salario. El dinero nunca fue un problema. El presidente lo sabía de mi boca. Era un tema de años: me ofrecían un año y yo quería dos. Recalco que el tema económico nunca ha sido problema conmigo. Llegado a este punto, en las últimas charlas o conversaciones, como queráis denominarlas. Cuando acepto la oferta me dicen que ya está fuera de plazo. Aunque di el OK a la última oferta o propuesta, se me comunica que tenía una fecha de caducidad y yo no me había enterado", explicó.