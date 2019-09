¿Por qué se celebra el Día Internacional del Hincha de River?

"River es noticia siempre. No porque seamos la mitad más uno, sino porque somos el país menos algunos". Por frases como ésta, Ángel Amadeo Labruna encarna la esencia misma del riverplatense. Ídolo como jugador, referente fuera de la cancha, campeón como técnico y virulento declarante a la hora de hablar de Boca, el Feo se constituyó en el máximo ídolo de la historia del Millonario. Por eso, desde 2003, el 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Hincha de River en honor a su nacimiento, del que en 2018 se cumplieron 100 años.

En 20 años de carrera como jugador en el club de Núñez, Labruna se convirtió en el máximo goleador de la historia del fútbol argentino junto a Arsenio Erico, con 293 tantos y también en el máximo artillero histórico del Superclásico: 16 goles le hizo a Boca. Ganó nueve torneos locales y siete copas oficiales.

"¿Sabés que pasa, pibe? Que yo no quiero soñar. Porque viejo así como me ves, yo cuando entro a River me transformo. (...)#CentenarioLabruna#AngelitoEsRiver#DíaDelHinchaDeRiver pic.twitter.com/qULJe9YFZo