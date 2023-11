Por qué salió Lionel Messi vs. Brasil, ¿tiene una lesión?

El capitán pidió el cambio en la etapa final, tras lidiar con una molestia física durante todo el partido.

Argentina visitó Río de Janeiro para enfrentar a Brasil en el Maracaná a raíz de la sexta jornada de Eliminatorias Sudamericanas 2026. En un duelo apasionante, con una dura represión policial en la previa, hubo un hecho poco usual: Lionel Messi salió antes del pitazo final.

Cómo están Argentina y Brasil en el historial

Una dolencia física en el aductor derecho lo tuvo a maltraer durante toda la noche. Ya en la etapa inicial pidió que le masajeen la zona, incluso fue el primero en irse al vestuario en el entretiempo.

El artículo sigue a continuación

A los 75 minutos, con el conjunto albiceleste ya en ventaja, decidió decirle a Lionel Scaloni que lo saque. De esta manera se termina la temporada del mejor jugador del mundo.

Al término del encuentro, Messi dijo: "Sentí una molestia en el aductor. No me ayudó enfriarnos, pero era mi ultumo partido. Ya tengo tiempo para ponerme bien, me voy a preparar de la mejor manera para tener un gran año".