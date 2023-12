En medio de los rumores que lo vinculan con un regreso al Real Madrid, el central francés fue baja en los Red Devils para visitar a los Hammers.

¿Por qué Raphael Varane no jugó el West Ham vs. Manchester United? Eso es lo que se preguntan muchos aficionados después de ver que el jugador del conjunto Red Devil no jugó en Londres el duelo de la jornada 18 del campeonato.

¿Por qué Raphael Varane no jugó el West Ham vs. Manchester United?

En medio de los rumores que lo vinculan con un regreso al Real Madrid tras la lesión de David Alaba, el central francés fue baja en el equipo de Erik Ten Hag para visitar a los 'Hammers'.

Varane no pudo estar en el viaje del Manchester United a la capital inglesa este sábado "por enfermedad", según confirmaba el propio técnico neerlandés, que ha hecho debutar como central en la Premier League a Willy Kambwala, de 19 años.