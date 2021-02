¿Por qué podría América perder el partido vs Atlas y qué dice el reglamento sobre la alineación indebida?

Las Águilas podrían perder el partido contra los Rojinegros debido a la presencia de Federico Viñas en el banquillo.

América obtuvo una victoria ante Atlas por 2-0, en un partido correspondiente a la Jornada 7 del torneo Guardianes 2021. Las Águilas, de esta manera, alcanzaron el liderato del campeonato y ven a todos los rivales desde arriba pero todo podría cambiar por un descuido inadmisible.

Y es que Federico Viñas no fue inscrito por el equipo para formar parte de la alineación, pero del mismo modo hizo el calentamiento previo en el Estadio Jalisco y estuvo en el banquillo de suplentes. Es por eso que muchos consideran que las Águilas incurrieron en alineación indebida.

Diego Cocca, director técnico del Atlas, aseguró que el equipo peleará por los tres puntos: "Todos estamos regidos por un reglamento. Estoy al tanto porque nos fijamos en todos los jugadores del equipo rival, Viñas no estaba en la planilla. Esperemos que la Liga MX interceda".

Por otro lado, Santiago Solari no quiso profundizar sobre el tema pero sostiene que no deberían haber otras interpretaciones porque Viñas no jugó. "Federico (Viñas) no ha estado en la alineación y no ha participado en el partido. Es todo lo que voy a comentar", dijo el argentino.

En Goal te contamos todo lo que debes saber sobre la polémica del América vs Atlas:

¿QUÉ DICE EL REGLAMENTO?

No. Federico Viñas no fue inscrito para disputar este partido y por lo tanto no podía estar en la banca del América. Por lo tanto, el atacante uruguayo incurrió en dicha alineación indebida por participar en el calentamiento y estar entre los suplentes que Solari tenía a su disposición.

El Reglamento de Competencia 2020-2021 disponible en el sitio de la Liga MX, indica en su artículo 48, lo siguiente:

"Se considera alineación indebida:

48.1. La participación de un Jugador, ya sea como titular o suplente, o integrante del Cuerpo Técnico que no esté registrado en la hoja de alineación".

¿Y AHORA QUÉ?

Al incurrir en alineación indebida, el América perdería los puntos ganados en el encuentro correspondiente a la Jornada 7. Los goles anotados quedan anulados y la victoria se le otorgaría a los Rojinegros, con un marcador de 3-0, como se estipula en caso de una victoria por default.

El artículo 50 del Reglamento de Competencia 2020-2021, indica lo siguiente:

50.1. Si el Club infractor gana el partido, los tres puntos en disputa se adjudicarán al Club contrario. En cuanto a los goles anotados, todos ellos serán anulados y el resultado final será 3-0 a favor del Club que actuó legalmente.