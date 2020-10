¿Por qué Pavón podría volver a Boca en diciembre y jugar la Copa Libertadores?

Kichan lidera la MLS, pero su contrato, que se termina en diciembre, podría finalizar antes. ¿Qué tiene que pasar para que vuelve al Xeneize?

"Ojalá, para mi futuro, se pueda arreglar", había dicho Cristian Pavón hace poco más de un mes. Por aquel entonces, gozaba de buena salud: atravesaba una racha de cinco partidos invicto y había hilvanado cuatro triunfos de manera consecutiva, en los que él había marcado cuatro goles. Pero todo cambió y lo que era risas se transformó en un disgusto que podría beneficiar a Boca en sus aspiracions inmediatas.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto perdió ocho de los últimos nueve encuentros, marcha último en la Conferencia Oeste con 18 puntos en 19 fechas y, a falta de tres jornadas para que se termine la temporada regular, se está quedando afuera de los playoffs. ¿Qué necesita para clasificarse? Como no todos terminarán con la misma cantidad de cotejos disputados, habrá una suerte de promedio que definirá la tabla de posiciones. De esta manera, ni siquiera depende de si mismo y está prácticamente obligado a ganar todo lo que le queda.

Pero cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. El delantero está a préstamo en la franquicia estadounidense y su vínuclo, ese que hace algunas semanas esperaba poder "arreglar", se termina el 31 de diciembre. Según pudo saber Goal, tiene una opción de compra de 20 millones de dólares que los dirigentes no estarían dispuestos a pagar a pesar de que se trate de su mejor jugador. Y como esta etapa del certamen terminará la segunda semana de noviembre, podrían darle la libertad de acción casi dos meses antes de que se termine su cesión, otorgándole la posibilidad de que reactive su contrato con el Xeneize y pueda estar disponible para los octavos de final de la .

En el medio, claro, la rosca. Pero tecnisismos al margen -el fútbol argentino difícilmente responda a la lógica-, la incógnita que queda en el aire es cuál es el deseo del jugador. ¿Realmente quiere regresar al fútbol argentino? Su última imagen no fue la mejor. Y no solo sus últimos seis meses, sino casi desde que regresó del Mundial de . La presión que implica estar en Boca no es la misma que vivió en la , en donde se permitió recuperar la sonrisa y tener números asombrosos que bien podrían ponerlo directamente en Europa: lidera al plantel en goles (9), asistencias (3), chances generadas (37) y remates al arco (60), mientras que está segundo en pases correctos.

La salida del Mellizo de la conducción técnica es casi un hecho. Tras la última derrota por 5-2 ante y su antipática reacción ante la prensa lo dejaron tambaleando. Con su padre futbolístico más afuera que adentro, con un equipo que no da respuestas dentro del campo de juego, sin un coequiper estrella -Chicharito Hernández, por ahora, no parece haber estado a la altura- y con el mercado europeo cerrado al menos hasta enero, volver no pareciera ser una decisión tan complicada. A menos, claro, que choque con sus deseos personales. O que, finalmente, aparezcan los 20 millones de dólares.