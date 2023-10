Cada situación polémica que ocurre en el certamen federal genera el reclamo de que se implemente la tecnología.

La tecnología en el fútbol, a través del VAR, se implementó con el objetivo de terminar con las situaciones polémicas que no pueden ser observadas por el árbitro o los jueces de línea. Y si bien todavía no funciona de manera perfecta, suele ser de ayuda para los jueces. Por eso, cuando no se utiliza en alguna competencia, los clubes que se sienten perjudicados reclaman que se impiece a usar.

Es el caso de la Copa Argentina, que si bien la disputan los mismos equipos que integran la Liga Profesional de Fútbol, todavía no se aplica el Video Assistance Referee.

POR QUÉ NO HAY VAR EN LA COPA ARGENTINA

A diferencia del Torneo y la Copa de la Liga, que tiene un reglamento propio aprobado por su organización, el certamen federal está bajo la órbita de la AFA y tanto en la edición 2023 como en la anterior, para la cual ya funcionaba el sistema en el fútbol local, se incluyó en el estatuto.

El artículo sigue a continuación

Si bien no hay un motivo explícito, cabe destacar que la Primera División es la única que lo tiene implementado y de este certamen forman parte los equipos del ascenso, que no lo tienen en sus torneos, además del desarrollo tecnológico que requiere, tanto en los estadios como en Ezeiza, donde se instalan los monitores.