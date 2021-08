El futbolista argentino es uno de los grandes de todos los tiempos, pero no llevará el brazalete de capitán en el cuadro galo.

Leo Messi ha supuesto una auténtica revolución en el entorno del PSG. El futbolista argentino, uno de los mejores de todos los tiempos y máximo goleador histórico del FC Barcelona, ha puesto rumbo a París y completa un equipo de ensueño, dónde coincidirá con Donnarumma, Sergio Ramos, Di María, Neymar, y, por supuesto, Mbappé, cuyo futuro puede estar en el aire más que nunca. Uno de los más veteranos de la plantilla, Messi podría aspirar a ser el capitán del cuadro de la capital de Francia, sin embargo, no lo será, al menos por el momento.

Es por ello por lo que merece la pena repasar cuál es el motivo por el que el rosarino no llevará el brazalete de capitán en el cuadro de la Ligue 1.

Por qué Messi no es el capitán del PSG

En el cuadro parisino, Marquinhos, Keylor Navas o Kimpembe son los candidatos más sólidos para llevar el brazalete de capitán. Tras marcharse Thiago Silva, quien fue capitán durante muchos años de la entidad de Saint Germain, el jugador que tomó el relevo del futbolista brasileño como el jugador que encabeza a sus compañeros fue el central, Marquinhos, quien actualmente copa el puesto de capitán en el vestuario del PSG.

Por el momento, Messi no ocupará el brazalete, sino que será el defensa el que lleve tan reputado honor en el mundo del fútbol. En el futuro, no se sabe si el futbolista argentino termine siendo el jugador que capitanee al PSG en los duelos, pero, a partir de su llegada, no ocupará el mismo lugar que hasta este 2021 tenía en el FC Barcelona.