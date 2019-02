¿Por qué llora Neymar?

El brasileño confesó que la lesión que sufrió el 23 de enero lo dejó “realmente triste”. Y agregó: “Esta vez, tardé más para digerirlo”.

En una entrevista con el programa Esporte Espetacular, Neymar confesó que la lesión que sufrió el 23 de enero en el quinto metatarsiano del pie derecho le causó una gran tristeza por la que pasó dos días llorando y encerrado en su casa.

“Esta vez, tardé más para digerirlo. Me quedé unos dos días en casa, mal, sólo lloraba, estaba realmente triste”, contó el crack brasileño en una nota que se emitirá completa el 3 de marzo. Y añadió: “La primera vez, cuando me lesioné, dije ´vamos, vamos a agilizar, vamos a operar pronto, que tenemos que llegar a la Copa del Mundo (2018)´. No me quedé triste”.

El delantero del PSG, según los pronósticos médicos, se espera que regrese a mediados de abril a los campos de juego. Ya se verá…