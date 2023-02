"Cada minuto cuenta", la campaña a la que se ha unido el organismo presidido por Javier Tebas.

A partir de la Jornada 21 de LaLiga, en las retransmisiones de televisión se ha visto cómo desaparecía la bandera de Ucrania junto al marcador que aparece en el margen superior izquierdo de la pantalla. En su lugar, ahora pueden verse las banderas de Turquía y de Siria.

¿Por qué LaLiga quitó la bandera de Ucrania y puso las de Turquía y Siria junto al marcador de las retransmisiones de TV?

El pasado viernes 25 de febrero de 2022, LaLiga anunciaba que en las retransmisiones de todos los partidos de Primera y Segunda División llevarían el mensaje "No a la guerra" como protesta por la invasión rusa a Ucrania. Poco tiempo después, la competición cambiaría "No a la guerra" por un "No a la invasión" en las retransmisiones televisivas, colocando también la bandera de Ucrania junto al marcador que aparece en el margen superior izquierdo de la pantalla.

"LaLiga y los clubes se significan en favor de la paz. Lo hacen lanzando un mensaje al mundo en todos los partidos de la jornada 26 de LaLiga Santander y 29 de LaLiga SmartBank. Esta iniciativa se verá reforzada con un mensaje que se lanzará a través de las redes sociales de LaLiga, que con esta acción 'quiere mostrar su rechazo a cualquier conflicto bélico y su apoyo a la paz, en favor del diálogo y la concordia'", rezaba el comunicado del organismo presidido por Javier Tebas.

Sin embargo, la bandera de Ucrania ha dejado de aparecer un año después. En su lugar, desde el fin de semana del 11 y 12 de febrero de 2023, ahora aparecen las de Turquía y Siria.

"Cada minuto cuenta", la campaña por Turquía y Siria a la que se une LaLiga

LaLiga, en colaboración con los clubes de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank, anunció a principios de febrero de 2023 que se unía a la captación de fondos para apoyar al Comité de Emergencia español activado con motivo del terremoto de Turquía y Siria en la campaña "Cada Minuto Cuenta".

Así las cosas, LaLiga puso al servicio de la campaña todas sus herramientas de comunicación y notoriedad tanto durante la retransmisión de los encuentros como a través de sus soportes de comunicación y redes sociales para maximizar el alcance de esta iniciativa solidaria.

De esta manera, desde la jornada 21 de LaLiga Santander (la 27 de LaLiga SmartBank), se da visibilidad a la campaña animando a los aficionados a aportar donativos a la causa.

Además, LaLiga y la RFEF han acordado que en los partidos de la jornada hubiera un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la catástrofe.

Los onces iniciales, por ejemplo, posaron con un toblerone de apoyo a la causa y los speakers de los distintos campos y los videomarcadores recordaron a los aficionados la existencia de esta campaña y les animaron a sumarse a ella.