La sanción se debe a unos cánticos contra Sergio Ramos que se produjeron en una eliminatoria de la Copa en 2017.

El Sevilla no podrá contar con toda su afición de cara al partido de la 28ª jornada de LaLiga contra el Celta, ya que tendrá que cerrar dos sectores en los que se ubican unos 600 aficionados en la grada de gol norte para cumplir con una sanción.

Por qué la Federación cierra en el Sevilla vs. Celta una parte de la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán

El motivo es que el Sevilla tendrá que cumplir una sanción interpuesta por el juez de competición de la RFEF por insultos a Sergio Ramos en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey de la temporada 2016-17 después de que el defensa se encarara en la celebración de un gol con dicha grada.

"El Sevilla FC ha agotado todas las vías de recursos para tratar de frenar el cierre parcial, incluyendo el Tribunal Supremo, con el que fue castigado por la bronca a Sergio Ramos en un partido de Copa frente al Real Madrid", explica el club de Nervión en un comunicado en su web oficial.

El club puntualiza que los sectoores que se cerrarán están "situados justo detás de la portería, no acogerán aficionados en el próximo partido liguero en Nervión, el próximo Viernes Santo ante el RC Celta. El club devolverá a los socios que tienen el abono en esos sectores el importe que corresponde a un partido, cifrado en 15 euros". Los sectores que se cerraran son los que se pueden ver en la siguiente imagen y en una sanción anterior, el club apostó por cubrir esas gradas con una lona.

Sevilla FC

Por su parte, el Sevilla explica que no han prosperado los recursos ni por vía deportiva ni ordinaria no siendo admitido el último presentado al Tribunal Supremo en febrero de 2023 y que ha provocado que "el juez único del Comité de Competición conminó a cumplir la citada sanción de cierre parcial del Ramón Sánchez-Pizjuán que afecta a los sectores N11 y N12. El club contactará con los abonados de ambos sectores, unos 600, para explicar cómo se hará la devolución."

No obstante, el Sevilla va a cumplir la sanción en un partido en el que no se espera un lleno total en Nervión, ya que se disputa en Viernes Santo y coincide con la fiesta más importante de la ciudad como es la Semana Santa y no se esperaba una de las mejores entradas del club y, de hecho, la designación de la fecha ya había despertado malestar entre sus aficionados.