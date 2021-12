¿Por qué el Kun Agüero se retiró del futbol profesional?

Las despedidas siempre son difíciles, más cuando llegan de forma inesperada y un tanto obligatorias. A los 33 años de edad y entre lágrimas, Sergio Kun Agüero anunció su retiro del fútbol profesional, luego de haber jugado poco más de cuatro meses en el Barcelona.

La noticia era un secreto a voces. Desde semanas atrás se especulaba que el delantero argentino tenía que dejar las canchas definitivamente, pero aún había hinchas que esperaban que todo fuera mentira o un mal sueño. Ahora que el futbolista salió a confirmar el hecho, en GOAL te contamos el motivo de su retirada.

¿QUÉ LE PASÓ AL KUN AGÜERO Y POR QUÉ ANUNCIÓ SU RETIRO?

La razón por la que se retira el Kun se derivó de aquel 30 de octubre del 2021, donde el Barcelona recibió al Alavés en el Camp Nou. Sergio Agüero empezaba como titular por primera vez en casa. Todo marchaba con normalidad hasta que, antes de que terminara la primera mitad, tuvo que salir de cambio por unas molestias en el cuello a la altura de la nuez.

Ante la preocupación de todos, el artillero argentino calmó a la grada al salir de la cancha por su propio pie.

Luego se le realizaron los estudios cardiológicos correspondientes y arrojaron que el Kun Agüero presentaba una arritmia y debía estar al menos tres meses de baja.

[COMUNICADO MÉDICO]



El jugador Kun Agüero ha sido sometido a un procedimiento diagnóstico y terapéutico a cargo del dr. Josep Brugada. Es baja y durante los próximos tres meses se evaluará la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación pic.twitter.com/PQ930D9vKd — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 1, 2021

Pese a que el ánimo de Sergio era positivo y confiaba en regresar lo más pronto posible a los entrenamientos, el 15 de diciembre se citó a una conferencia de prensa en las instalaciones del Camp Nou para dar el anuncio que nadie quería. Debido a un problema cardíaco, el jugador argentino tuvo que anunciar su retiro oficial del fútbol profesional.

"Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional... Es un momento muy duro. Estoy muy feliz por la decisión que tomé, lo primero es mi salud. Tomé esta decisión por el problema que tuve hace un mes y pico. Estuve en buenas manos de los médicos que me dijeron que lo mejor era dejar de jugar. Tomé la decisión hace diez días o una semana. Hice todo lo posible en busca de una esperanza, pero no había muchas", expresó el Kun.

Con solo 33 años, el Kun Agüero puso fin a una carrera digna de una leyenda. En total marcó 427 goles en 786 partidos disputados. Ganó 21 títulos y hasta ahora es el goleador histórico del Manchester City.