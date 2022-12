El malagueño tuvo una pelea con Monchi durante el parón del Mundial y saldrá del club sin agotar los dos años de contrato que firmó en agosto.

El futuro de Isco Alarcón no pasa por el Sevilla. El jugador, según ha podido confirmar GOAL, se va a ir del club de Nervión en este mercado de invierno y no agotará los dos años de contrato que firmó en agosto para jugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Por qué Isco se va del Sevilla en el mercado de fichajes de enero de 2023

Según adelanta "Marca", la vía por la que finalmente se resolverá su futuro es por la de otorgarle la carta de libertad y que el jugador se convierta en agente libre para negociar con otro club y encontrar destino en este mercado de invierno.

Su salida se ha visto incentivada por una disputa en las últimas semanas con el director deportivo, Ramón Rodríguez Verdejo "Monchi. En el encontronazo, que tuvo lugar en la Ciudad Deportiva durante el parón, según "Relevo", el ex del Real Madrid recriminó al directivo que su fichaje se produjo por petición de Julen Lopetegui y no por su propio deseo.

Precisamente, la destitución del entrenador vasco en el mes de octubre ha sido un detonante para que Isco poco a poco se fuese desconectado. Aún así, Jorge Sampaoli nunca dejó de contar con él hasta las últimas semanas cuando dejó de aparecer en los entrenamientos y también en las convocatorias para los amistosos ante el Mónaco, el Benfica y el Volendam.

"La realidad es que es una situación que a mi no me involucra demasiado. Mi función es llegar al vestuario y ver lo que tengo disponible. Isco tiene una capacidad muy marcada y la decisión de qué jugador llega y qué jugador se va no es del entrenador y no del club. Tienen que verlo ellos y yo trato de preparar a los jugadores que tengo. Yo no tuve a Isco porque no está como el resto de los jugadores para participar en los entrenamientos", aseguró Sampaoli en rueda de prensa.

Antes, Isco sí trató de evitar jugar el encuentro de la Copa del Rey ante el Velarde alegando unas molestias físicas durante el calenamiento pero finalmente sí acabó apareciendo en el once inicial y ese precisamente está llamado a ser su último encuentro con la camiseta sevillista. Sí que se perdió el derbi ante el Betis al ver ante el Rayo una quinta amarilla que levantó suspicacias entre la afición una jornada antes de la visita al Villamarín.

Isco llegó al Sevilla en agosto como agente libre tras acabar su contrato en el Real Madrid. El malagueño reconoció que desde junio tenía la idea de recalar en Nervión de la mano de Lopetegui. firmó un contrato por dos temporadas que no va a cumplir.

Le llevó algunas semanas coger la forma pero sí dejó momentos de brillo en septiembre y octubre a pesar de que el equipo no terminaba de arrancar. La salida de Lopetegui fue un golpe aunque con Sampaoli nunca desapareció de los onces. En total ha disputado 19 partidos en los que ha anotado 1 gol y ha repartido 3 asistencias pero se marcha del Sevilla por la puerta de atrás y sin haber relanzado su carrera como pretendía.