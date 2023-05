Por qué el PSG sancionó a Messi y qué castigo le impuso por su viaje a Arabia Saudita

El astro rosarino se trasladó a Medio Oriente por un acuerdo de patrocinio como embajador y el cuadro parisino decidió suspenderlo por dos semanas.

Luego de perder su último partido con el Paris Saint-Germain, correspondiente a la trigésima tercera fecha de la Ligue 1, Lionel Messi se embarcó con destino a Arabia Saudita para atender sus compromisos publicitarios generando la molestia de la directiva del cuadro parisino puesto que el astro rosarino no se presentó a la última práctica de los de Christophe Galtier sin haber tenido el consentimiento de la institución.

Según informó este martes el diario L'Équipe, el presidente de Les Rouge et Bleu, el qatarí Nasser Al-Khelaifi, decidió suspenderlo durante dos semanas por lo que se perderá los cruces frente al Troyes y el Ajaccio, ya en la recta final del torneo galo. Además, el campeón del mundo con Argentina no será convocado a los entrenamientos y no recibirá salario durante ese período.

Actualmente el capitán de la Albiceleste promueve la imagen del turismo en Reino Unido con un acuerdo de patrocinio como embajador. Así lo confirmó el propio Ministro de la rama, Ahmed Al Khateeb, que en su cuenta oficial de Twitter anunció su llegada. “Estoy feliz de dar la bienvenida a Messi y a su familia a Arabia Saudita para disfrutar de los destinos turísticos mágicos y experiencias auténticas. Damos la bienvenida a los visitantes de todo el mundo para que experimenten un viaje único a Arabia Saudita y su hospitalidad", escribió.

El polémico viaje también se produjo en un contexto inapropiado ya que coincide con la crisis del club después de quedar eliminado en los octavos de final de la Champions League a manos del Bayern Munich y tras caer en tres de sus últimos cuatro encuentros en el Parque de los Príncipes, acortando su ventaja en la cima de la competencia. De momento, el PSG se mantiene como líder con 75 puntos siendo escoltado por el Olympique de Marsella, con 70. Cabe recordar que el argentino finaliza su vínculo el próximo junio, sin que, de momento, hayan trascendido avances en las negociaciones por su renovación.