¿Por qué el Getafe vs. FC Barcelona de la Jornada 1 de LaLiga 2023-24 se jugaría sin público y a puerta cerrada?

El Tribunal Supremo confirmó la clausura del Coliseum por un partido que la RFEF impuso al club azulón en 2017 por incidentes.

El debut del FC Barcelona en LaLiga 2023-24 podría ser muy atípico, con el conjunto catalán pudiendo jugar el primer partido del campeonato nacional sin público en las gradas. ¿Por qué el partido ante el Getafe se jugaría a puerta cerrada en el Coliseum Alfonso Pérez?

¿Por qué el Getafe vs. FC Barcelona de la Jornada 1 de LaLiga 2023-24 se juega sin público y a puerta cerrada?

Sería extraño, pero el equipo de Xavi Hernández, vigente campeón del campeonato de la regularidad, puede estrenar la Liga 2023-24 jugando a puerta cerrada, según informó "Cadena SER" el lunes 10 de julio de 2023.

El compromiso liguero, fijado para el domingo 13 de agosto a partir de las 21.30 horas, se disputaría sin público en el Coliseum Alfonso Pérez porque el Tribunal Supremo ha confirmado la clausura del estadio azulón por un partido que la Real Federación Española de Fútbol impuso al club madrileño en 2017 por incidentes con motivo de la visita del Tenerife.

El Supremo ha establecido que son compatibles las sanciones deportivas y administrativas impuestas al Getafe CF por la Real Federación Española de Fútbol y la Delegación del Gobierno en Madrid por los incidentes violentos durante la eliminatoria de ascenso a Primera División, en 2017.

En ese sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado una sentencia en la que estima que ambas sanciones no implican la vulneración del principio 'non bis in idem' (castigar dos veces un mismo hecho) porque obedecen a fundamentos jurídicos distintos.

Cabe recordar que los incidentes tuvieron lugar el 24 de junio de 2017 durante el encuentro de vuelta de la eliminatoria de la fase de ascenso a Primera División entre el Getafe y el Tenerife, en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe. En el minuto 67, cientos de aficionados visitantes entonaron "de forma coral y coordinada" el cántico, referido al jugador local Sergio Mora, "Asesino, Asesino", y "Puta Getafe, Puta Getafe". En el minuto 95, se usó un bote de humo donde se ubican los locales Comandos Azules y se hicieron "preparativos para invadir el campo de juego a la finalización del partido".

Tras el partido, los hinchas del Getafe invadieron el terreno de juego e impidieron a jugadores y al equipo arbitral acceder a los vestuarios. Luego se marcharon a la zona en la que estaban los aficionados visitantes para provocarles, respondiendo éstos con el lanzamiento de asientos.

En primera instancia, la Federación y la Delegación se cerró con una multa de 7.000 euros y la segunda con el cierre del estadio que la Audiencia Nacional anuló porque no se pueden imponer dos sanciones por un mismo hecho. Por esto, el Getafe no tuvo que cumplir la sanción. Ahora, años después, el Tribunal Supremo considera que sí que cabe hacerlo porque, aunque los hechos que dieron lugar a las sanciones eran los mismos, los intereses jurídicos protegidos eran distintos. La sanción, que estaba prevista para la temporada 2018-2019, sería el próximo domingo 13 de agosto a las 21.30 horas, coincidiendo con la visita del FC Barcelona al Coliseum Alfonso Pérez.