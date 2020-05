Por qué el Barcelona no fichó a Luka Jovic

El Barcelona llegó a espiar a Jovic pero descartó su incorporación al no encajar en las características que debe tener el sustituto de Luis Suárez.

LA INTRAHISTORIA

Luka Jovic no llegó a tener posibilidades reales de vestir la camiseta del , que le observó en ocasiones para concluir que no encajaba en el perfil de jugador que buscaba para el frente de ataque. Pep Segura, Ramon Planes y Eric Abidal le vieron en directo el 14 de marzo de 2019 en la visita de su antiguo equipo, el Eintracht de Frankfurt, al y ya entonces descartaron pujar por un jugador que finalmente se fue al , donde no ha logrado ni siquiera acercarse a las 27 dianas que transformó la temporada pasada, limitando su aportación en blanco a 2 goles y 2 asistencias.

Jovic, un delantero demasiado estático

El rendimiento que ofreció el año pasado con la camiseta del Eintracht naturalmente llamó la atención del Barcelona. Pero el club azulgrana observó en el serbio un juego demasiado estático, una escasa capacidad asociativa y poca versatilidad a la hora de intercambiar posiciones con sus compañeros de ataque. Según hoy publica Mundo Deportivo los servicios técnicos barcelonistas nunca llegaron a dudar de su calidad sino que estimaron cómo el perfil del delantero no encajaba en las características deseadas para ejercer de sustituto de Luis Suárez.

Jugador Precisión pase 18/19 Precisión pase 19/20 Luis Suárez 76% 74% Benzema 84% 85% Griezmann 77% 82% Jovic 70% 79%

Jovic marcó el gol del triunfo de su equipo en el Giuseppe Meazza bajo la atenta mirada de Segura, Abidal y Planes, que elaboraron informes muy positivos sobre el jugador pero que también dejaban claro cómo no ofrecía las habilidades requeridas por los servicios técnicos del Barcelona. Sí convenció al Real Madrid, a su vez en busca de un relevo para Karim Benzema, pero ni de lejos ha logrado hacerle sombra al francés. El club catalán, por contra, prefirió apostar por un Antoine Griezmann que no era delantero centro pero cuya calidad y capacidad combinativa le han permitido por lo menos ser titular en azulgrana a pesar de hacerlo sin brillar.

Más polémicas que goles con el Real Madrid

"Jovic es el nueve" rezaba alguna portada editada en la capital cuando los blancos se hicieron con sus servicios a mediados de abril de 2019. Pero al serbio le está costando adaptarse al Real Madrid y ha sido noticia por su comportamiento fuera de los terrenos de juego más que por sus goles. En septiembre regresó con molestias de su primera convocatoria con la selección de su país tras enfundarse la casaca blanca y más recientemente se saltó el confinamiento y y hasta tuvo que prestar declaración ante las autoridades serbias ante su conducta, que pudo ser motivo de causa penal.

Cuando regresó a el Real Madrid detectó que se había producido una fractura en un hueso del pie que se había producido supuestamente mientras entrenaba para que su padre admitiera que había sido "al caer de una pared de su casa". Pero a estas alturas la suerte de Jovic ya estaba echada. En todo el mes de febrero apenas había disputado tres ratitos y su cuota de mercado desde que el Real Madrid pagó 60 millones por él ha caído a la mitad según Transfermarkt, lo cual confirma que, en efecto, el Barcelona tanto acertó desestimando su incorporación como permitiendo que fichara por el Real Madrid. Porque, como dijo Napoleón Bonaparte, "no interrumpas a tu enemigo cuando está a punto de cometer un error".