Por qué Benzema se retira de la selección de Francia y no volverá a jugar

El francés ha hecho pública la decisión a través de sus redes sociales el día después de que Francia perdiera la final de Mundial.

Karim Benzema pone el punto y final a su tormentosa relación con la selección francesa. Así lo ha anunciado el jugador francés en un sus redes sociales el día después de la final del Mundial que su país perdió contra Argentina y que se especuló con que el delantero del Real Madrid pudiera jugar, ya que a pesar de abandonar la concentración antes del inicio del torneo, nadie lo sustituyó y podría haber estado en el estadio Lusail de Doha.

"¡Hice el esfuerzo y los errores necesarios para estar donde estoy hoy y estoy orgulloso de ello! He escrito mi historia y la nuestra se acaba", publicaba KB9 acompañando el texto de una foto suya con la selección francesa.

LOS NÚMEROS DE KARIM BENZEMA CON LA SELECCIÓN FRANCESA

El delantero francés hace este anuncio justo el día que cumple 35 años.

Hasta el final, la relación del delantero del Real Madrid con su selección no ha sido un camino de rosas, marcada por el 'caso Valbuena', que lo tuvo apartado de Les Bleus entre 2015 y 2021. Hasta entonces, había participado en dos Eurocopas y dos mundiales con Francia. Desde la Federación Francesa se argüían motivos deportivos, pero la realidad es que hasta que no se resolvió el caso el delantero blanco no volvió a la disciplina de Francia. En el camino, se perdió el Mundial 2018, del que Francia se proclamó campeona, y la Euro 2016 en suelo francés, que el equipo de Deschamps perdió en la final contra Portugal.

Lo hizo para disputar la Eurocopa 2020, que se disputó en el verano de 2021 a causa de la pandemia provocada por el Covid-19. Benzema, tras la Euro, levantó la UEFA Nations League en la que le ganó la final a España dejando su firma con un golazo.

La historia le daba otra oportunidad a Benzema, que jugaría el que sería su último Mundial, con una selección con la misma base que la campeona en Rusia, con muchas posibilidades de reeditar el título. Y estuvo cerca, porque lo perdió en los penaltis de la gran final contra Argentina. Pero Benzema lo vio desde Madrid. Una lesión muscular lo mandó para casa dos días antes del debut de Francia en Qatar y se perdió la cita para la que estaba llamado a ser una de las estrellas, con el Balón de Oro bajo el brazo.

Deschamps no llamó a nadie para sustituirlo. Por ello, una vez Francia clasificada para final y Benzema entrenando con total normalidad con el Real Madrid, se especuló con la posibilidad de que viajase a Qatar para estar con el equipo y, porqué no, jugar la final. La respuesta que dio Deschamps tras ganarle a Marruecos, o mejor la no respuesta, dejó entrever que la salida de Benzema de la concentración no había sido la mejor.

De una forma tormentosa como toda su trayectoria, tras 97 partidos y 37 goles, KB9 pone fin a su historia con Francia.