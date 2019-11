¿Por qué Bale no juega ante el Eibar?

Es la gran pregunta que circula en el Real Madrid. Zidane avisa que el galés no está lesionado, pero “tampoco está disponible”.

La crisis de Gareth Bale en el parece que no tocó todavía fondo. ¿Por qué no juega el galés frente al , este sábado, por la jornada 13 de ? Es una de las incógnitas que tiene hoy el club merengue y que nadie sabe responder con precisión.

Zidane: “Bale y James no están lesionados, pero tampoco están disponibles”

Zinedine Zidane, en la rueda de prensa previa al partido, intentó aclarar, pero no lo logró. Afirmó que Bale no tiene lesión, pero tampoco está disponible. ¿Por decisión del entrenador? No, según el francés.

“Lo de James y Bale no es decisión técnica”, remarcó el DT. Y agregó: “Bale y James no tienen lesión, pero no están disponibles para jugar porque no han entrenado con el equipo. Si no han entrenado con el equipo, no van a jugar. Todavía les falta algo”.

¿Claro? No… Parece que hay heridas que continúan sin cicatrizar.