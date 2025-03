En medio del antiguo debate sobre si el deporte debería llamarse "fútbol" o "soccer", este último en realidad se origina en Gran Bretaña.

"¡Se llama soccer!" - Así resonó el canto de los aficionados del equipo nacional de Estados Unidos cuando se enfrentaron a Inglaterra en la Copa Mundial de 2022 en Catar.

Una adición irónica al repertorio de los seguidores del USMNT, que juega con la discusión continua entre los devotos europeos y estadounidenses del deporte, sobre si 'fútbol/football' o 'soccer' es el término más apropiado.

Entonces, ¿por qué algunas personas, incluidos los estadounidenses, llaman al fútbol 'soccer'? GOAL examina el trasfondo de esta desviación lingüística.

¿Por qué los estadounidenses llaman al fútbol soccer?

El fútbol (o soccer) fue codificado en Inglaterra en 1863, pero en ese entonces había más de una versión del juego llamado fútbol: principalmente el rugby football y el association football. Mientras que el rugby football se juega principalmente con las manos, el association football se jugaba principalmente con los pies.

Retrocediendo a finales del siglo XIX, cuando nació el juego tal como lo conocemos, como parte de una práctica de jerga por parte de los estudiantes de la Universidad de Oxford, se añadía el sufijo "-er" a muchas palabras. Por ejemplo, un billete de cinco libras se llamaría "fiver" y "rugby" se conocía coloquialmente como "rugger". De manera similar, el association football se acortó a "asoccer", después de añadir "-er" al final de "asoc", y luego simplemente "soccer".

Sin embargo, "soccer" no se afianzó como apodo en Gran Bretaña y a mediados del siglo XX, el fútbol de asociación ganó el derecho a ser conocido como fútbol, mientras que el rugby fútbol se llamaba más comúnmente rugby.

A medida que la popularidad del fútbol de asociación creció en todo el mundo, los estadounidenses comenzaron a interesarse más por un deporte que tomaba elementos tanto del rugby fútbol como del fútbol de asociación, que se llamaba 'fútbol americano' o simplemente 'fútbol' en los EE.UU.

Para cuando el fútbol de asociación comenzó a ganar popularidad en América, el deporte de parrilla que ya estaba establecido como 'fútbol' gozaba de supremacía lingüística y la palabra 'soccer' se utilizaba comúnmente para diferenciar entre los dos.

¿Quién más llama soccer al fútbol?

Aparte de los Estados Unidos y sus vecinos Canadá, muchos en Australia e Irlanda llaman 'soccer' al fútbol de asociación.

Curiosamente, U.S. Soccer se formó originalmente como 'The United States Football Association' en 1913, fue cambiado a 'The United States Soccer Football Association' en 1945, antes de que "Football" fuera eliminado por completo para convertirse en 'The United States Soccer Federation' desde 1974.

Por el contrario, aunque el fútbol de asociación se llama comúnmente soccer en Nueva Zelanda, New Zealand Football usó 'football' en lugar de 'soccer' solo para mantenerse en línea con el uso habitual de 'football' en cuanto a asociaciones formales se refiere.

Lista de palabras para soccer en diferentes idiomas

La palabra inglesa 'football' también está presente en varias formas por toda Europa, con football (francés), fussball (alemán) y fútbol (español) como términos utilizados. Curiosamente, en Italia, al fútbol se le llama calcio, que en realidad se asemeja más en sonido al juego de fútbol chino conocido como cuju.

Idioma Palabra para fútbol Inglés Soccer, football Francés Football Alemán Fussball Italiano Calcio Portugués Futebol Español Fútbol