Por qué Alexis Mac Allister rechazó el dorsal 8 de Steven Gerrard en el Liverpool para llevar el número 10 en su lugar

Alexis Mac Allister explicó por qué rechazó el antiguo dorsal número 8 de Steven Gerrard en el Liverpool en favor del número 10.

El argentino dejó Brighton por Anfield

Nueva aventura para el campeón de la Copa del Mundo

Pudo elegir entre varias camisetas

¿QUÉ OCURRIÓ? El internacional argentino, que ayudó a su país a alcanzar la gloria de la Copa Mundial en Qatar 2022, completó una transferencia de £ 35 millones ($ 45 millones de dólares) desde Brighton a Anfield durante la pasada ventana de verano. Al centrocampista de 24 años se le dio la opción de elegir camisetas a su llegada a Merseyside, con Naby Keita dejando vacante el icónico número 8, mientras que el 10 ha estado disponible desde que Sadio Mané se marchó al Bayern Munich en 2022.

LO QUE DIJO: Mac Allister contó en diálogo con The Mirror por qué evitó seguir los pasos de Gerrard: "Un día, estaba hablando con mi padre cuando me preguntó qué número llevaría en el Liverpool. Sabía que había varios números disponibles, entre ellos el 10 y el 8. El número 8 es un número muy importante en ese club por Gerrard, así que dudé un poco. Acabé eligiendo el 10, pero el ocho es un número que me gusta mucho y tiene historia en el club".

LA IMAGEN MÁS GRANDE: Si bien el número 8 del Liverpool siempre será sinónimo del ex capitán Gerrard, su dorsal número 10 lo han lucido anteriormente jugadores de la talla de Michael Owen y Philippe Coutinho. Mac Allister explicó los motivos que le llevaron a fichar por los Reds en unos meses memorables para él: "Cuando terminó la temporada, tuve la oportunidad de hablar con (Jürgen) Klopp y me habló del club, de la ciudad y de lo que quería. Lo principal fue que desde el primer momento se comunicaron con mi familia y conmigo, querían que estuviera allí. Cuando pude hablar con el entrenador, me quedó aún más claro. Son los pequeños detalles los que me hicieron elegir el Liverpool. Siento que es el paso correcto en mi carrera".

EN DOS FOTOS:

Getty

Getty

¿QUÉ SIGUE? Mac Allister pasó cuatro años en las filas del Brighton, en los que disputó 112 partidos mientras fue titular en la Selección absoluta de Argentina.