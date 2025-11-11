Polonia vs. Países Bajos, Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Polonia recibe a Países Bajos este viernes 14 de noviembre a las 20:45 horas (España) en el estadio Nacional de Varsovia, por la novena jornada del Grupo G de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Polonia vs. Países Bajos de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

Las Águilas Blancas llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-0 a Lituania en la fecha ocho, con goles de Sebastián Szymanski y Robert Lewandowski. El equipo dirigido por Jan Urban es segundo en el Grupo G con 13 puntos, con opciones de conseguir el pase directo a la Copa del Mundo, pero también en riesgo de salir de la zona de repechaje.

Por su parte, la Naranja Mecánica derrotó por 4-0 a Finlandia en su más reciente partido de la eliminatoria, con anotaciones de Donyell Malen, Vigil van Djik, Memphis Depay y Cody Gakpo. El cuadro a cargo de Ronald Koeman es líder en la tabla con 16 unidades, a un triunfo de confirmar su boleto al Mundial.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Polonia vs Países Bajos, Eliminatorias UEFA al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España UEFA TV Sudamérica ESPN, Disney+ Premium México Sky Sports Estados Unidos ViX

El partido estará disponible en España a través de UEFA TV, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Polonia vs Países Bajos

El partido se disputa este viernes 14 de octubre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Nacional de Varsovia.

México: 13:45 horas

13:45 horas Argentina: 16:45 horas

16:45 horas Estados Unidos:14:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de Polonia

Las Águilas Blancas tendrán que definir su futuro mundialista sin Robert Lewandowski, quien sufrió una lesión con el Barcelona.

Noticias de la Selección de Países Bajos

La Naranja Mecánica tiene pie y medio en el Mundial, pero debe cerrar la eliminatoria para la que sería su octava participación en una Copa del Mundo desde 1990.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles