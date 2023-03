Pol Fortuny, el multiusos de Arbeloa que está casado con Europa

Es el máximo asistente del Juvenil A, el tercer máximo goleador y este miércoles fue fundamental para remontar en la Youth League con solo 17 años

Pol Fortuny está siendo una de las grandes revelaciones de la temporada en el Juvenil A del Real Madrid. El futbolista tarraconense subió directamente del Juvenil C este verano y no solo ha tenido más protagonismo del que podía esperarse, si no que se ha convertido en un jugador esencial en el esquema de Álvaro Arbeloa.

Su polivalencia en ataque le convierte en un futbolista imprevisible. Es capaz de jugar en banda derecha, de interior, de mediapunta, de mediocentro, e incluso, aunque no lo haya hecho todavía, tiene características para poder jugar de falso nueve pese a su estatura (1,68). Ha demostrado tener un olfato de gol fuera de lo común para no ser un rematador puro, lo que le ha llevado a ser el tercer máximo goleador del Juvenil A en todas las competiciones (10 tantos) solo por detrás de César Palacios (15) y de Gonzalo García (20).

De hecho, Pol ha demostrado este año una cosa que siempre es muy valorada en el Real Madrid: está casado con Europa. En la Youth League ha sido titular en los siete partidos y es el madridista que más efectividad ha demostrado en la competición: ha hecho cuatro goles en catorce remates, solo un gol menos que César Palacios y Nico Paz, máximos goleadores del equipo en la Youth con cinco tantos, pero que han rematado en 29 y 22 ocasiones, cada uno.

Este miércoles fue fundamental para la remontada del Real Madrid ante el Salzburgo, marcando el tanto del empate nada más comenzar la segunda mitad y sirviendo desde la esquina el tanto con el que Pablo Ramón puso el 2-1.

Preicsamente es ahí donde Pol Fortuny destaca de manera sobrenatural: es el máximo asistente del equipo. Algo que Arbeloa sabe, ya que es el encargado de los balones parados (nadie ha botado más saques de esquina que Pol Fortuny en la Youth League: 29), y un futbolista que entiende mejor que nadie las situaciones cerca del área. Pol lleva ya 15 asistencias esta temporada, incluyendo la de este miércoles ante el cuadro austriaco.

Pol Fortuny cumplirá este próximo once de marzo 18 años y lo hará en el mejor momento desde que llegase al Real Madrid en el verano de 2019 procedente del Espanyol. En nueve días será mayor de edad, pero Pol ha demostrado ser ya un futbolista que está por encima de eso. Si hacemos caso a Ancelotti, la edad es solo un número y es el rendimiento lo que realmente cuenta. Y el rendimiento de Pol está siendo como para tener, mínimo, un ojo puesto en él en cada partido del Juvenil A.