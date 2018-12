¡Pogmojis! De qué se trataba el esperado anuncio de Pogba

El jugador del Manchester United tenía a medio mundo en vilo.

Paul Pogba, estrella del Manchester United, había avisado sobre el mediodía de este domingo que haría un gran anuncio "más tarde".

El francés había recibido muchas críticas el martes pasado, cuando publicó una foto con la frase "Caption this!" en sus redes sociales inmediatamente después de que los Red Devils confirmaran que Mourinho había abandonado el club, aunque luego se informó que sus patrocinadores de Adidas habían programado la publicación. Que simplemente era una cuestión de marketing.

El mediocampista galo, protagonista en la victoria del Manchester United por 5-1 sobre el Cardiff City este sábado, tuvo una relación difícil con su ex entrenador y fue criticado públicamente por Mourinho en varias ocasiones.

Las cuentas de Instagram y Twitter del jugador de 25 años volvieron a estar activas este domingo. Pogba publicaba una foto con una caricatura suya guiñando un ojo y con la frase "Now caption this. Big announcement later today" (Ahora subtitula esto. Gran anuncio más tarde hoy").

Now caption this big announcement later today A post shared by Paul Labile Pogba (@paulpogba) on Dec 23, 2018 at 2:06am PST

EL ANUNCIO

En sus historias de Instagram, sugería que la gran revelación se daría alrededor de las 19 horas del Reino Unido. Y fue lo que ocurrió. Sin embargo, se trataba simplemente del lanzamiento de unos emojis con su rostro...

"Gracias a todos por tratar de adivinar, pero el anuncio de hoy es solo sobre diversión. Estoy lanzando la aplicación Pogmoji para que personalices tus fotos y animes tus conversaciones. Es el Pogstyle en la palma de tu mano", escribió el ex de la Juventus adjuntando un vídeo en su mensaje.