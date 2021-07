Pochettino renueva con el PSG: Hasta cuándo tiene contrato

El argentino y el PSG han llegado a un acuerdo para extender su vinculación hasta 2023.

Mauricio Pochettino ha prolongado su contrato con el PSG y queda ya atrás los rumores de su marcha del club parisino el verano pasado cuando hubo contactos con el Real Madrid como adelantó Goal.

El ex entrenador del Tottenham ha firmado un nuevo acuerdo hasta 2023 con los subcampeones de Francia. Una buena muestra de confianza por parte de Al-Khelaifi y más tras no conseguir Champions ni Ligue One la temporada pasada. La noticia se produce cuando el runrún con la marcha de Mbappé da otro giro de tuerca.

En declaraciones a la web oficial del club, el presidente Nasser Al-Khelaifi justificó la decisión de renovar el contrato de Pochettino: "Estamos contentos de que Mauricio amplíe su aventura dentro de la familia del Paris Saint-Germain. Habiendo sido el capitán del equipo hace 20 años, comparte los valores, la ambición y la visión del club para el futuro, dijo el catarí. Con el liderazgo de Mauricio, estamos emocionados y seguros de lo que nos depara el futuro".

Pochettino: "Un sueño hecho realidad"

El argentino reaccionó al anuncio y expresó su alegría: "Estoy realmente muy feliz, es muy importante sentir el apoyo y la confianza del club y haremos todo lo posible para que la afición se sienta orgullosa de nosotros. Por eso esperamos poder lograr nuestros objetivos juntos. Hace 20 años yo era capitán aquí, y hoy soy el entrenador de este equipo… Es un sueño hecho realidad”.

Fue el sustituto de Thomas Tuchel la temporada anterior siendo el sexto entrenador de la era QSI en París.