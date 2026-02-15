Playoffs del campeonato 2026: partidos, fechas y equipos en la carrera por la Premier League

La English Championship es una de las ligas más competitivas del fútbol, con 24 equipos que luchan cada temporada por ascender a la Premier League.

El sistema de play-offs al final de la temporada se introdujo por primera vez en la EFL en 1987. Dos años más tarde, el formato se estableció en la versión que conocemos hoy en día, en la que los cuatro clubes que quedan justo fuera de los puestos de ascenso automático luchan por una última plaza en la máxima categoría.

Mientras los aficionados se preparan para los play-offs del Campeonato de 2026, es fundamental conocer el calendario y las fechas para poder planificarse. Sin embargo, aquellos que se encuentren en el Reino Unido y quieran participar activamente en los partidos pueden beneficiarse del código promocional de Betfred. Este código aumenta el potencial de las apuestas al ofrecer ofertas exclusivas, lo que permite a los aficionados realizar apuestas informadas y sumergirse en la emoción de los play-offs.

Podría decirse que el aspecto más emocionante de la temporada del Campeonato es la fase de playoffs, en la que cuatro equipos pueden asegurarse la única plaza de ascenso que queda.

Aquí, GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre los playoffs del Campeonato de 2026, incluyendo dónde verlos, cómo funcionan y mucho más.

¿Qué son los playoffs del Campeonato?

En el fútbol inglés, los playoffs del Campeonato actúan como una final una vez que termina la temporada regular, decidiendo qué club se queda con el último boleto restante para la Premier League.

Tras 46 partidos de liga, los dos primeros clasificados ascienden directamente a la máxima categoría. Los equipos que terminan entre el tercer y el sexto puesto pasan a una fase de playoffs de alto riesgo, en la que todos luchan por esa única plaza de ascenso.

¿Cómo funcionan los playoffs de la Championship?

La batalla por conseguir una plaza en los playoffs de la Championship siempre es intensa en una de las ligas más impredecibles del fútbol. Sin embargo, lo que está en juego se dispara cuando los playoffs comienzan al final de la temporada.

Estas eliminatorias enfrentan a los cuatro equipos que terminan justo por debajo de los puestos de ascenso automático en un formato de eliminatorias de alto riesgo. Los equipos que terminan la campaña en las posiciones tercera a sexta se clasifican para competir por el codiciado puesto de ascenso final.

En las semifinales, el tercer clasificado se enfrenta al sexto, mientras que el cuarto se mide al quinto. Cada eliminatoria consta de dos partidos, y ambos equipos juegan uno en casa. El equipo que haya terminado en una posición más alta en la liga tiene la ventaja de jugar el decisivo partido de vuelta en su estadio.

Los ganadores se determinan por la puntuación total de ambos partidos, sin que se aplique la regla de los goles fuera de casa. Si la puntuación total sigue igualada tras el partido de vuelta, la eliminatoria pasa a la prórroga y, si es necesario, los penaltis decidirán el resultado.

Los vencedores de las dos semifinales pasan a la final de los play-offs, un partido único que se celebra en el estadio de Wembley. Si al final del tiempo reglamentario no hay un ganador, se recurre a la prórroga y a los penaltis para decidir el partido. El equipo que triunfa en la final se asegura una plaza en la Premier League para la temporada siguiente.

¿Qué equipos se han clasificado para los playoffs del Campeonato de 2026?

Un total de cuatro equipos se clasifican para los play-offs del Campeonato. A continuación puedes ver la clasificación final de los primeros puestos del Campeonato.

Clasificación de la Championship 2025-26

Pos Equipo Jug G E P Dif Pts 1 Middlesbrough 31 18 7 6 +19 61 2 Coventry City 31 17 8 6 +28 59 3 Millwall 32 16 8 8 +4 56 4 Ipswich Town 30 15 9 6 +22 54 5 Hull City 31 16 6 9 +7 54 6 Derby County 32 13 9 10 +8 48

Última actualización: 15 de febrero de 2026, 10:30 a. m. GMT

Dónde ver los playoffs del Campeonato 2026 por televisión y cómo transmitirlos en directo por Internet

País Canal de televisión Transmisión en directo Reino Unido (RU) Sky Sports Sky GO Estados Unidos (EE. UU.) CBS Sports Network (partidos seleccionados) Paramount+

Sky Sports retransmitirá todos los partidos de los playoffs del Campeonato en su cadena, siendo Sky Sports Main Event y Sky SportsFootball los principales canales de televisión. Aquellos que deseen ver los partidos en directo por Internet, pueden hacerlo a través de Sky GO.

En Estados Unidos, los partidos de los playoffs de la EFL Championship 2025-26 se retransmitirán en CBS Sports Network y CBS Sports Golazo Network, y la mayoría de los partidos estarán disponibles en Paramount+, que actualmente ofrece una prueba gratuita de 7 días para nuevos usuarios.

¿Cuándo son las eliminatorias del Campeonato de 2026?

Las fechas exactas de las semifinales de los playoffs del Campeonato 2025-26 aún no se han confirmado oficialmente, aunque se espera que se celebren aproximadamente dos semanas después de la conclusión de la temporada regular, que finaliza el fin de semana del 2 y 3 de mayo de 2026.

La gran final de los playoffs del Campeonato está prevista para el sábado 23 de mayo de 2026, cuando un club se hará finalmente con la última y codiciada plaza en la Premier League bajo el emblemático arco de Wembley. En los playoffs participarán los equipos que terminen entre el tercer y el sexto puesto de la clasificación del Campeonato, que competirán por una codiciada plaza en la Premier League.

Las semifinales se disputarán poco después de la conclusión de la temporada regular, que finaliza en mayo. Habrá un breve descanso entre la última jornada de la temporada de la Championship y el inicio de las semifinales. Sin embargo, el partido de ida de la semifinal suele disputarse aproximadamente una semana después del final de la campaña de 46 partidos.

¿Cuándo y dónde se disputará la final de los playoffs del Campeonato de 2026?

Fecha: Sábado, 23 de mayo de 2026 Hora de inicio: Por determinar Lugar: Estadio de Wembley, Londres

La final de la fase de ascenso del Campeonato de 2026 se disputará el sábado 23 de mayo de 2025 en el estadio de Wembley.

Wembley, por supuesto, es un estadio emblemático en el deporte británico y, en particular, en el fútbol inglés. El estadio, con capacidad para 90 000 espectadores, es conocido cariñosamente como «la casa del fútbol» o «el cuartel general» y acoge la mayoría de las finales nacionales, incluidas las de los playoffs de la Football League y la FA Cup.

¿Quién ganó los playoffs del Campeonato en 2025?

El Sunderland consiguió su regreso a la Premier League con una dramática victoria por 2-1 sobre el Sheffield United en la final de los playoffs del Campeonato de 2025. Tras ir perdiendo en los últimos minutos, los Black Cats le dieron la vuelta al partido con dos goles en la segunda parte, sellando así su tan esperado regreso a la máxima categoría por primera vez desde la temporada 2016-17.

¿Cuánto vale ganar los playoffs del Campeonato?

La final de los playoffs de la Championship ha sido bautizada como «el partido más rico del fútbol» debido a las recompensas económicas que acompañan a la victoria.

En un principio, se puede decir que el equipo ascendido se beneficia de unos 100 millones de libras (120 millones de dólares) gracias a la distribución de los ingresos televisivos entre los clubes de la Premier League, pero hay muchos otros factores que aumentan los ingresos.

Por ejemplo, ese dinero podría duplicarse si un equipo evita el descenso en su primera temporada, mientras que todo tipo de acuerdos de patrocinio llegan a un equipo que juega en la Premier League.