Planes y las dificultades de la operación salida

La rumorología en época estival se dispara. Los diferentes sondeos de directores deportivos, agentes y equipos son una constante estos días en busca de las mejores posibilidades que ofrezca el mercado. Y en esas andan también en Heliópolis. Ramón Planes intenta cuadrar todo y sabe que tiene piezas en su plantilla que pueden no solo solucionar el asunto del límite salarial sino también aliviar las cuentas del club, pero hasta el momento no ha encontrado los compradores adecuados.

El interés de Arabia Saudí por William Carvalho no se ha terminado de concretar. Desde el club incluso ampliaron la moratoria que tenía el luso para bajar su cláusula y salir por una cuantía menor, acordada con el jugador en su última renovación, pero parece poco probable que el medio tenga acomodo en esta liga. Allí tienen un peculiar sistema de contrataciones donde el gobierno es quien decide y el Al Nassr, equipo de su amigo Cristiano, ya que ha contratado a Marcelo Brozovic, por lo que parece descartarse la llegada de Carvalho. Aún así, Planes tiene marcado al centrocampista como una de las futuras salidas conforme avance el mercado.

Lo mismo ocurre con Guido. El interés de la temporada pasada del Atlético de Madrid por el argentino no se tradujo en oferta, al igual que no ha sucedido en esta cuando el Barcelona se fijó en él. En el Betis consideran que el medio tiene mercado y el jugador tiene en su mente salir del conjunto verdiblanco siempre y cuando venga una oferta que satisfaga a todas las partes. La ansiada propuesta no llega y en la dirección deportiva no desisten. Además está el asunto de su renovación. Guido tiene encima de la mesa una oferta del Betis que no termina de firmar por esta razón pero llegado el mes de septiembre, cuando ya no haya posibilidades de una venta, el jugador se decidirá por la renovación.



Ahora ha saltado la noticia del interés del West Ham por Luiz Felipe. Goal.com ya informó que los dirigentes verdiblancos quieren hacer caja con central pero los más de 30 millones que pensaban en el Betis recaudar por el defensa parecen unos números inalcanzables. En la entidad esperan que los ingleses muevan ficha y lleguen con una oferta en firme.





La opción de Rodri parecía que podría traducirse en una venta, pero tampoco parece una vía. Después de su gran campeonato europeo y el interés del Nápoles, en este momento la situación vira más a que el jugador terminará quedándose en el Villamarín. Desde la entidad verdiblanca esperan a que el verano avance y los movimientos se precipiten. En la mente tiene cosas interesantes pero antes deben dejar salir a piezas que incluso en algunos casos pueden fruncir el ceño al aficionado bético.