Pisa vs. Inter de Milán, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Pisa recibe a Inter de Milán este domingo 30 de noviembre a las 15:00 horas (España) en el estadio Arena Garibaldi, por la décima tercera jornada de la temporada 2025-2026 de la Serie A.

Sigue aquí en directo el Pisa vs. Inter de Milán de la Serie A 2025-26

El Torri llega al compromiso después de empatar por marcador de 2-2 frente a Sassuolo en la fecha 12, con goles de M'Bala Nzola y Henrik Meister. El equipo dirigido por Alberto Gilardino es décimo sexto en la clasificación con 10 puntos.

Por su parte, los Nerazzurri perdieron por 0-1 a manos de AC Milán en su más reciente partido de liga. El cuadro a cargo de Cristian Chivu es cuarto en la tabla con 24 unidades.

Cómo ver Pisa vs Inter de Milán, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN Sudamérica Disney+ México ESPN, Disney+ Estados Unidos FOX Deportes, DAZN, Paramount+, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, DAZN, Paramount+ y Fubo Sports.

Hora de inicio de Pisa vs Inter de Milán

Serie A - Serie A Stadio Romeo Anconetani

El partido se disputa este domingo 30 de noviembre a las 15:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Arena Garibaldi.

México:08:00 horas

Argentina:11:00 horas

Estados Unidos:09:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Pisa

El Torri suma cinco partido al hilo sin derrota, aunque solo una victoria, suficiente para mantenerlo dos puntos por encima de la zona de descenso.

Noticias del Inter de Milán

Los Nerazzurri sufrieron un descalabro a mitad de semana en la Champions League, superados por 1-2 a manos de Atlético de Madrid, con lo que se quedaron atrás en la lucha por el liderato.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

PIS Últimos partidos INT 0 Victorias 1 Empate 1 Victoria Pisa 1 - 1 Inter Milán

Inter Milán 7 - 0 Pisa 1 Goles marcados 8 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Clasificación

