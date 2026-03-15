Pisa-Cagliari 3-1, el marcador

PISA-CAGLIARI 3-1





Goles: 9' 1.ª parte Moreo, 7' 2.ª parte Caracciolo, 9' 2.ª parte Caracciolo





PISA (3-4-2-1): Nicolas; Calabresi (por Albiol en el 1' de la 2.ª parte), Caracciolo, Canestrelli; Leris (desde el 45' de la 2.ª parte Toure), Marin (desde el 16' de la 1.ª parte Hoejholt), Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni (desde el 27' de la 2.ª parte Akinsanmiro); Durosinmi. Entrenador: Oscar Hiljemark.





CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zé Pedro (desde el minuto 31 de la segunda parte, Albarracín), Dossena, Mina (desde el minuto 1 de la segunda parte, Zappa); Palestra, Adopo (desde el minuto 1 de la segunda parte, Pavoletti), Gaetano (desde el minuto 19 de la segunda parte, Mazzitelli), Sulemana, Obert; Folorunsho; Kilicsoy (desde el minuto 19 de la segunda parte, Trepy). Entrenador: Fabio Pisacane.





Árbitro: La Penna





Amonestados: 2' de la segunda parte Ze Pedro, 15' de la segunda parte Obert, 16' de la segunda parte Aebischer, 33' de la segunda parte Dossena





Expulsados: 37' de la primera parte Durosinmi, 36' Obert (doble amarilla)



