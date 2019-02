Piqué: "El contacto es suficiente para pitar penalti"

"Me tocan por detrás, me desequilibran", dijo sobre la polémica del Camp Nou el central del Barcelona tras el 1-0 al Valladolid.

Gerard Piqué se mete en la polémica de la noche del Camp Nou y asegura que le hicieron penalti. La jugada más controversial del partido contra el Valladolid llegó sobre el final de la primera parte, cuando el árbitro del partido, Martínez Munuera, señaló falta de Míchel sobre el defensa catalán. Messi marcó y decidió el triunfo del líder de LaLiga por la jornada 24.

Sin embargo, la acción generó muchas dudas. De hecho, no hay unanimindad de opiniones a la hora de señalar que fue o que no fue falta del defensa del Pucela en el área de Jordi Masip.

Pero Piqué lo tiene claro. En declaraciones realizadas para Movistar Partidazo, señaló: "Me tocan por detrás, me desequilibran, para mí es penalti, luego en la tele igual se ve diferente al campo, pero el contacto es suficiente para pitar penalti".

El ex jugador del Manchester United también hizo autocrítica después del ajustado triunfo 1-0. “Hemos recuperado la senda de la victoria que después de dos empates siempre es bueno, aunque las sensaciones no han sido del todo buenas y el martes, si no mejoramos, lo pasaremos mal”.

“No hemos jugado bien. No ha sido un gran partido, ni mucho menos. La única buena noticia ha sido la victoria. Las sensaciones no han sido buenas, debemos mejorar. Para el martes debemos mejorar si no lo pasaremos mal. Debemos encontrar fluidez. No hemos sido el Barça que queremos ser”, aseveró.

“Si no convertimos las ocasiones somos un equipo más débil. Claro que hay muchos partidos y las piernas pesan. Tuvimos una semana de descanso, pero no encontramos las sensaciones que quería. A mí me pregunta el míster de si juego y le digo que sí”.

VALVERDE: "PODEMOS JUGAR MEJOR... Y PEOR"

Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, habló primero para Movistar Plus y luego en rueda de prensa y valoró la victoria de este sábado. "Podemos jugar mejor... Y peor. Esperemos hacerlo mejor los próximos partidos", aseguró.

"En el primer tiempo no hemos tenido fluidez, en el segundo sí hemos generado muchas ocasiones, si ganas 3 ó 4 cero sabemos que tiramos las campanas al vuelo, los partidos se dan así, el martes nos espera otro reto", analizó. "Al Valladolid también le hubiera gustado un partido más cómodo, a todos nos gustan los partidos cómodos pero luego cuando llegan nos aburrimos", agregó.

Preguntado por la gran cantidad de partidos que está jugando Gerard Piqué, señaló: "Piqué ha hecho un gran partido, en la línea de esta temporada, los últimos meses está a un nivel altísimo, le estoy utilizando mucho porque le veo bien, no tiene el desgaste de la selección, estamos contentos con él".

Consultado por Arthur Melo y si influyó su ausencia, comentó: "Arthur es importante para nosotros, pero el nivel lo tenemos que lograr juegue o no juegue".

Y sobre Kevin Prince Boateng, que debutó en el Camp Nou, opinó: "Boateng viene a ayudarnos para determinados momentos, es difícil salir cuando no participas habitualmente, ha peleado, él sabe el rol que tiene"

En relación a Thomas Vermaelen, dijo que "es un gran jugador, cuando juega está siempre a un gran nivel, las lesiones le han lastrado mucho, pero ya el año pasado suplió bien la lesión larga de Umtiti, estamos contentos con él, es jugador de altísimo nivel".

Por último, sobre si sufre cuando Messi va a tirar un penalti, reveló: "No especialmente, estaba convencido que iba a meter los dos, Leo es bastante seguro en cualquier acción".