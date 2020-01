Piojo Herrera: "Molesta que Roger Martínez se quiera ir"

Al sudamericano no lo convocó el estratega para el debut liguero en la victoria contra Tigres por la mínima.

No es ningún secreto que Miguel Herrera y Roger Martínez no tienen 'feeling' en el América. Tanto el técnico de las Águilas y el delantero han protagonizado varios roces públicos y puertas hacia dentro de tiempo atrás, por lo que la cuerda se ha tensado aún más en este Clausura 2020.

"No es un mal chavo, no está mal en el grupo, pero me molesta que se quiera ir de una institución buena. Yo lo agarré el torneo pasado y le dije: ´entiendo que te quieras ir a Europa, pero rómpela primero aquí'", reveló en entrevista con Imagen.

😭 Duele mucho verlo y escucharlo así 🔊



Chicharito reconoció entre lágrimas con su familia que NO quería irse de Europa y que sólo buscaba "jugar" en el porque se creía aún capaz 😕



🗣 "Se acabó, es el principio del retiro" pic.twitter.com/bvHloKZTiV — Goal (@goalmex) January 23, 2020

El timonel Azulcrema reiteró que no tendrá en consideración al colombiano para este semestre, pero que entrena al parejo del resto del equipo. Incluso le abrió las puertas para salir; sin embargo, por ahora no ha llegado ninguna oferta.

Se mencionó que el Inter de Miami, conjunto que es propiedad de David Beckham, estaba interesado en sus servicios y pondría varios millones de dólares. No obstante, la intención del atacante sería la de volver al Viejo Continente, en donde militó entre 2017 y 2018 con el previo a unirse a los de Coapa.