PGA Tour 2026: calendario de la PGA y cómo verlo

Si eres aficionado al golf en Estados Unidos, no hay tiempo que perder, ya que no falta mucho para que la 111.ª temporada del PGA Tour dé comienzo con el Sony Open en la soleada Hawái. Seguir el calendario y los resultados del PGA Tour es esencial para los entusiastas del golf que desean mantenerse a la vanguardia de la competición, y en GOAL te lo ponemos fácil.

Los últimos dos años han girado en torno a Scottie Scheffler, que terminó la temporada 2025 con seis victorias en el PGA Tour, incluyendo el Masters, The Players, The Tour Championship y otros cuatro eventos emblemáticos. También se alzó con el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 para cerrar un año estelar.

La temporada será prácticamente igual este año, con la parte principal de la copa hasta los playoffs y concluyendo con el Tour Championship en agosto. GOAL te ofrece un resumen completo de lo que está por venir en el circuito de golf más grande y prestigioso del mundo durante el próximo año y cómo puedes ver y retransmitir toda la acción.

Calendario del PGA Tour 2026

Fecha Evento Ganador 15-18 de enero Sony Open Hawaii Chris Gotteruo 22-25 de enero The American Express Scottie Scheffler 29 de enero - 1 de febrero Farmers Insurance Open Justin Rose 5-8 de febrero WM Phoenix Open Chris Gotterup 12-15 de febrero AT&T Pebble Beach Pro-Am Collin Morikawa 19-22 de febrero The Genesis Invitational Jacob Bridgeman 26 de febrero - 1 de marzo Cognizant Classical Nico Echsvarria 5-8 de marzo Arnold Palmer Invitational 5-8 de marzo Puerto Rico Open 12-15 de marzo Campeonato de los Jugadores 19-22 de marzo Campeonato Valspar 26-29 de marzo Texas Children's Houston Open 2-5 de marzo Valero Texas Open 9-12 de abril Torneo Masters 16-19 de abril RBC Heritage 23-26 de abril Zurich Classic de Nueva Orleans 30 de abril - 3 de mayo Cadillac Championship 7-10 de mayo Campeonato Truist 7-10 de mayo ONEFlight Myrtle Beach Classic 14-17 de mayo Campeonato de la PGA 21-14 de mayo The CJ Cup Byron Nelson 28-31 de mayo Desafío Charles Schwab 4-7 de junio Torneo Memorial 11-14 de junio RBC Canadian Open 18-21 de junio Abierto de Estados Unidos 25-28 de junio Campeonato Travelers 2-5 de julio John Deere Classic 9-12 de julio Genesis Scottish Open 9-12 de julio Campeonato ISCO 16-19 de julio The Open 16-19 de julio Campeonato Corales Puntacana 23-26 de julio 3M Open 30 de julio - 2 de agosto Rocket Classic 6-9 de agosto Campeonato Wyndham 13-16 de agosto Campeonato FedEx St. Jude 20-23 de agosto Campeonato BMW 27-30 de agosto Campeonato Tour 24-27 de septiembre Copa Presidencial

¿Quién ha ganado más torneos del PGA Tour?

Tiger Woods y Sam Snead están empatados con 82 victorias en lo más alto del palmarés histórico del PGA Tour. El fiyiano Vijay Singh es el jugador no estadounidense más laureado, con 34 victorias en el Tour. El norirlandés Rory McIlroy, ahora con 36 años, es el jugador en activo más joven con más de 25 victorias en el Tour (26). La última de esas victorias la consiguió en el Wells Fargo Championship en mayo.

🇺🇸 Cómo ver el PGA Tour en Estados Unidos

El PGA Tour volverá a retransmitirse por Golf Channel, NBC, ESPN y CBS en Estados Unidos. La gran mayoría de los torneos serán retransmitidos en directo por Golf Channel, aunque ESPN y CBS retransmitirán el Masters y el PGA Championship, y USA Network y NBC retransmitirán el US Open y el Open Championship.

Un excelente servicio de streaming que te permitirá ver toda la temporada del PGA Tour en directo es FuboTV. Fubo ofrece varios planes de suscripción, incluido el nuevo «Fubo Sports», que cuesta 45,99 $ el primer mes y 55,99 $ al mesa partir de entonces. Es un servicio optimizado y centrado en los deportes con más de 28 canales, entre los que se incluyen Tennis Channel, ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network y cadenas locales como ABC, CBS y Fox. Otros planes de Fubo incluyen el paquete básico «Pro» (alrededor de 85 $ al mes), el de gama superior «Elite» (alrededor de 95 $ al mes) y también hay un paquete «Latino», que ofrece canales de deportes y entretenimiento en español. Fubo ofrece una prueba gratuita de 7 días a los nuevos suscriptores para todos sus planes.

🇬🇧 Cómo ver el PGA Tour en el Reino Unido

En el Reino Unido, podrás ver todos los eventos del PGA Tour en directo y en exclusiva en Sky Sports. Si ya eres cliente de Sky, puedes añadir Sky Sports online o a través de la aplicación My Sky en cualquier momento. Los paquetes cuestan a partir de 20 £ al mes con Sky Stream. Sky Sports+ está incluido sin coste adicional, lo que permite al espectador ver muchos más eventos en directo de una amplia gama de deportes. La aplicación Sky Sports permite a los suscriptores descargar y ver deportes en directo sobre la marcha y está disponible para iPhone, iPad y Android.

NOW TV ofrece una variedad de suscripciones para los ávidos espectadores de deportes, incluida la «Sports Day Membership», que permite acceder a los 12 canales de Sky Sports durante 24 horas por 14,99 £. La «Fully Flexible Sports Month Membership» de NOW vuelve a ofrecer acceso ilimitado a Sky Sports, pero durante 30 días. Cuesta 29,99 £ al mes y se renueva automáticamente a menos que se cancele antes de que finalice el mes.

🛜 Vea el PGA Tour desde cualquier lugar con una VPN

Si la cobertura del PGA Tour no está disponible en su zona o si está de viaje, puede utilizar una VPN para seguir la acción desde cualquier lugar. Una VPN crea una conexión segura que le permite eludir las restricciones geográficas y acceder a sus servicios de streaming favoritos desde cualquier lugar.

Si no estás seguro de qué VPN elegir, te recomendamos ExpressVPN, pero también puedes consultar nuestra guía detallada sobre VPN para determinar cuál es la mejor para ti.