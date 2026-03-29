Perotti: «¿Messi o Totti? Francesco es la historia»

Diego Perotti vistió la camiseta de laRoma entre 2016 y 2020. En un vídeo compartido en el canal oficial de la página de Instagram del World Legends Padel Tour, el argentino fue el protagonista de un juego en el que tuvo que elegir entre dos propuestas, algunas de las cuales se referían precisamente al equipo de la capital.





El exjugador comenzó eligiendo entre el Olímpico y La Bombonera: «La Bombonera es única, pero mi corazón y los mejores momentos los he vivido en el Olímpico. Así que el Olímpico». Entre Buenos Aires y Roma, sin embargo, la elección se complica para «El Monito»: «Tengo a toda mi familia allí, pero vivo en Roma desde hace años. Tengo el corazón dividido en dos. Las dos».









Perotti tuvo que elegir luego entre dos símbolos de Argentina e Italia: «Entre el mate y el espresso, elijo el primero. Mientras que entre la pizza y las empanadas, digo sin dudar la pizza». Por último, la pregunta decisiva: «¿Lionel Messi o Francesco Totti?», y aquí el argentino no tuvo dudas.





«Leo es el número uno absoluto, el mejor del mundo aún hoy. Francesco es historia, fue un honor compartir el campo con él. Aquí también tengo el corazón dividido, los dos».