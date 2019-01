Pepe: "El Real Madrid era un cementerio de centrales"

El defensor vuelve a reencontrarse con Casillas en su regreso al Porto.

Pepe ha regresado a casa, al Porto, tras su etapa en el Besiktas. El futbolista internacional por Portugal habló de su paso exitoso por el Real Madrid, afirmando que el club “era un cementerio de centrales” debido a la cantidad de defensores que pasaron y no consiguieron afianzarse.

“El Real Madrid era un cementerio de centrales. Todos los que llegaban no conseguían afianzarse. Y el Porto me preparó para eso. Estuve diez temporadas. Por allí pasaron grandes centrales y no conseguían afianzarse como lo hice yo”, dijo Pepe en Porto Canal.

Pepe estuvo desde 2007 a 2017 en la disciplina blanca procedente del Porto. Tuvo una carrera muy exitosa en una posición, la defensa, donde el Real Madrid no acababa de encontrar las piezas idóneas y los fichajes no fructificaban –Woodgate, Metzelder, Walter Samuel, Rubén González…-

En su regreso al equipo de los dragones, Pepe se reenuentra con Iker Casillas: “El reencuentro fue muy bueno. Me sentí muy feliz porque le veía muy feliz. Cuando fiché por el Madrid yo le hablaba del Porto. Puede que haya influido en algo en su decisión de venir al Porto, no sé… Cuando llegué le hice la misma pregunta que me hizo cuando fiché por el Madrid: ‘¿Hablas español?’ Entonces yo le dije que no. Ahora yo le he preguntado si hablaba portugués y me ha dicho que entendía, pero que le da un poco de vergüenza. Entonces estás mejor que cuando llegué yo al Madrid”, sentenció entre risas.