"Pep Guardiola tiene el sueño de entrenar en una selección"

El hermano del técnico del Manchester City dio pistas sobre su futuro

El currículum de Pep Guardiola como entrenador está a la altura de muy pocos. Además de ser uno de los técnicos que más títulos ha logrado en el siglo XXI, puede presumir de haber entrenado a , Bayern Munich y , tres de los mejores clubes de Europa.

No obstante, según ha confirmado su hermano Pere, el catalán todavía tiene una espinita clavada en el mundo de los banquillos; una selección nacional. El entrenador citizen ha sido vinculado a Catar, , y en los últimos meses tras la posibilidad de que abandonara el conjunto inglés este mismo verano.

Pere Guardiola inauguró esta semana una oficina de su empresa Base Deportes en Brasil y fue preguntado sobre la posibilidad de que Pep tomara las riendas del combinado nacional. No descartó la poción, pero aseguró que no tiene intención de abandonar el City, de momento: "Brasil ha ganado todo con los entrenadores brasileños. Creo que tiene buenos entrenadores, no debe pensar solo en extranjeros. Pep tiene el sueño de entrenar a un equipo nacional algún día, pero veremos cómo v,a, cuál será el momento y si recibe una oferta", dijo a GloboEsporte.

La apuesta de Brasil por los extranjeros

La llegada de Guardiola a la selección brasileña no sería una novedad en cuanto a la política de los últimos años en el país sudamericano. El producto extranjero ha crecido recientemente con Jorge Jesús, Jesualdo Ferreira, Jorge Sampaoli, Eduardo Coudet y Rafael Dudamel, todos a cargo de clubes de alto nivel del Brasileirao.