Ha arrasado en votos y se ha confirmado como nuevo ganador del trofeo "Golden Boy". El canario Pedri, centrocampista del FC Barcelona, ya es oficialmente vencedor del premio que corona al mejor jugador joven europeo del año. Así lo ha avanzado "Tuttospot", que premia al mejor jugador de Europa menor de 21 años. Pedri, con 318 votos, sucede así al noruego Erling Haalannd y lo hace de manera brillante. Entre otras cosas, porque ha arrasado en la votación, superando al futbolsita del Borussia Dortmund, Jude Bellingham, por 199 votos. Nunca en la historia del trofeo "Golden Boy" hubo una brecha tan grande y jamás el primero le sacó tantos votos al segundo clasificado. De los 40 periodistas que votan, 24 lo situaron en el primer lugar de sus preferencias, otros 9 en el segundo puesto y 3 en el tercero

Pedri envió un video mensaje de agradecimiento por haber sido elegido "Golden Boy" en esta edición: : «Agradezco a Tuttosport este trofeo del que me enorgullece. Gracias también a todos los miembros del jurado y a los fans que siempre me han apoyado en este 2021 simplemente increíble para mí. Y por supuesto, muchas gracias al Barça, a la selección, a mi familia, a mis amigos y obviamente a todos los que han estado cerca de mí día tras día sin los que no hubiera podido ganar el Golden Boy ”, dijo el jugador del Barcelona.

Con su triunfo en 2021, Pedri iguala a los otros dos españoles que habían conseguido el premio, que fueron Cesc Fabregas en 2006 y el jugador del Real Madrid, Isco Alarcón, que fue elegido "Golden Boy" en 2012. Con el triunfo de Pedri, es la tercera vez que un español es elegido mejor jugador europeo menor de 21 años.