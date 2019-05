Pavón reconoció su bajón futbolístico: "Me falta confianza"

El cordobés, que volvió a ser titular en Boca y tuvo una floja actuación, admitió que no está bien: "Antes agarraba la pelota y no me importaba nada".

Hace apenas un año, Cristian Pavón empezaba a prepararse para jugar su primer Mundial y su nombre sonaba en los grandes clubes de Europa, mientras la dirigencia de Boca aseguraba que el delantero no se iría por menos de 50 millones de euros. Hoy, el cordobés perdió el puesto en el equipo titular del Xeneize con Sebastián Villa y ni siquiera está entre los 40 nombres que preseleccionó Lionel Scaloni para la . Y todo se debe a un marcado descenso en su rendimiento.

Si bien la merma en el nivel de Kichán está a la vista de todos -y volvió a quedar en evidencia en el 0-0 frente a Argentinos por la Copa Superliga-, fue el propio jugador el que luego del encuentro contra el Bicho admitió que ya no se siente como antes dentro de la cancha: "Me falta confianza, ser el que era. Antes agarraba la pelota y no me importaba nada, encaraba a cualquiera, ahora me falta eso".

En diálogo con Fox Sports, Pavón reflexionó: "Puede que la confianza la haya perdido cuando me lesioné contra River, en la ida de la final. No creo que el Mundial me haya perjudicado, aunque después de capaz me relajé o bajé un cambio". En ese sentido, el atacante consideró: "Creo que esto lo recupero jugando y haciendo goles. Necesito que me apoyen, intentar de vuelta cada vez queno me sale una jugada. Ahora Villa está haciendo un buen trabajo. El fútbol es así, el que te sigue atrás tiene que molestarte para que vos estés mejor".

Kichán, incluso, rescató una jugada del encuentro contra Argentinos en la que se vislumbró su actual momento: "En una jugada me la dio Carlos y e me cruzó dársela al Pipa que lo había visto solo. Y cuando hice un tiempo más, cerró Quintana. Me lamenté cuando la vi, dije: '¿por qué no le pegué yo?' Pero uno siempre quiere asistir al que mejor está parado y, por ahí, querer asistir a un compañero me saca la confianza a mí de poder definirlo yo".