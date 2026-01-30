Goal.com
Serie A
Parma Calcio 1913
Stadio Ennio Tardini
Juventus
Francesco Schirru

Parma vs. Juventus, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Serie A entre Parma y Juventus, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Clasificada para los playoffs de la Champions sin haber logrado mejorar su destino avanzando directamente a los octavos, la Juventus se sumerge nuevamente en la Serie A para el partido del domingo 1 de febrero contra el Parma. Último partido del día, que se llevará a cabo en el Tardini a las 20:45, verá a los bianconeri intentar entrar entre los primeros cuatro y reducir la distancia con el líder Inter.

Excluyendo la derrota contra el Cagliari y algunos mínimos tropiezos, la Juventus de Spalletti es uno de los mejores equipos de la Serie A en los últimos dos meses, a solo un punto del cuarto lugar ocupado por el Napoli Campeón de Italia. Los anfitriones, Parma, por el contrario, han obtenido solo un triunfo en los últimos cinco encuentros, pero tienen una importante ventaja de seis unidades sobre el décimo octavo lugar (Fiorentina).

Cómo ver Parma vs Juventus, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN y Paramount+.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

Parma-Juventus: hora de inicio

El partido se disputa este domingo 1 de febrero a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Ennio Tardini.

  • México: 13:45 horas
  • Argentina: 16:45 horas
  • Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y probables alineaciones

Parma Calcio 1913 contra Juventus alineaciones probables

3-5-1-1

Formación

3-4-2-1

40
E. Corvi
61
D. Drobnic
39
A. Circati
37
M. Troilo
10
A. Bernabe
16
M. Keita
8
N. Estevez
22
O. Soerensen
15
E. Del Prato
27
S. Britschgi
7
A. Benedyczak
16
M. Di Gregorio
3
G. Bremer
15
P. Kalulu
6
L. Kelly
22
W. McKennie
27
A. Cambiaso
7
C. Conceicao
5
M. Locatelli
19
K. Thuram-Ulien
10
K. Yildiz
30
J. David

3-4-2-1

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • C. Cuesta

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • L. Spalletti

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Probables alineaciones Parma-Juventus

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Valeri, Sorensen, Estevez, Keita, Bernabé; Oristanio, Pellegrino. Entrenador: Cuesta

Sancionados: ninguno | Indisponibles: Frigan, Suzuki, Ndiaye, Valenti, Cutrone

Disputas: ninguna

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Conceicao, Yildiz; David. Entrenador: Spalletti

Sancionados: ninguno | Indisponibles: Milik, Rugani, Vlahovic

Disputas: Conceicao 60%-Miretti 40%

La forma de Parma y Juve

PAR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
2/7
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

JUV
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/1
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
0/5

Anteriores encuentros entre Parma y Juventus

PAR

Últimos partidos

JUV

1

Victoria

1

Empate

3

Victorias

4

Goles marcados

11
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

La clasificación de Serie A

0