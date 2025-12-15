París FC vs. FC Barcelona, Champions League Femenina: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

París FC femenino recibe a FC Barcelona femenino este miércoles 17 de diciembre a las 21:00 horas en el estadio Jean-Bouin, por la sexta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League femenina.

Sigue aquí en directo el París FC vs. FC Barcelona de la Champions League femenina 2025-26

Las Parisinas llegan al compromiso después de vencer por marcador de 1-0 a Valerenga en la fecha 5, con gol de Lorena Azzaro desde el punto penal en el minuto 82. El equipo dirigido por Sandrine Soubeyrand es décimo en la clasificación con 10 puntos, con un lugar asegurado al playoff, pero aún con opciones de brincar al top 4 y avanzar de manera directa a cuartos de final, para lo que como mínimo necesita un triunfo, el cual deba ir seguido de una complicada combinación de resultados.

Por su parte, las Culés derrotaron por 3-1 a Benfica en su más reciente partido en el certamen continental, con anotaciones de Ewa Pajor y Laia Aleixandri. El cuadro a cargo de Pere Romeu Sunyer es líder en la tabla con 13 unidades, a un empate de distancia de confirmar su lugar en los cuartos de final, e incluso con una derrota pueden terminar en el top 4, aunque este último escenario tendría que venir de la mano de derrotas o empates para el resto de los clubes que se encuentran actualmente en el top 6.

Cómo ver París FC vs FC Barcelona, Champions League femenina 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Disney+ y TV3, mientras que en México se podrá seguir por TVC Deportes (a falta de una confirmación oficial).

En Sudamérica el duelo estará a cargo de Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, Paramount+ y Fubo Sports.

Hora de inicio de París FC vs FC Barcelona

Liga de Campeones - Women's Champions League Stade Jean Bouin

El partido se disputa este miércoles 17 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Jean-Bouin.

México:14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Paris FC contra Barcelona alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager S. Soubeyrand Alineación probable Suplentes Manager P. Romeu

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias del París FC femenino

Las Parisinas se encuentran actualmente en la tercera posición de la liga francesa, ocho puntos por detrás del Olympique Lyon en la lucha por el título.

París FC no logró entrar a la fase de grupos del torneo continental la temporada pasada, a pesar de participar en la ronda previa de clasificación, donde fueron eliminadas por una goleada de escándalo a manos de Manchester City femenino.

Noticias del FC Barcelona femenino

Las Culés consiguieron renovar el contrato de una de sus futbolistas más importantes, la delantera Claudia Pina, quien llegó a un acuerdo con el Barcelona hasta 2029.

La española viene de una temporada de 24 goles, 10 de ellos en la Champions League, donde terminó como la máxima goleadora del torneo.

En otras noticias, Barcelona tuvieron con cinco futbolistas nominadas a mejor jugadora del mundo en los premios The Best, las cuales son: Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Claudia Pina, Ewa Pajor y Patri Guijarro. Por su parte, Cata Coll fue nominada al premio a mejor portera.

Cómo llegan al partido

