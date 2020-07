Dani Parejo: "El Valencia CF es mi casa y me quedan dos años de contrato"

La pasada semana, Goal publicó que el club comunicó a los agentes de Parejo, Coquelin y Kondogbia que se buscasen equipo.

Durante su periodo vacacional en Ibiza, Dani Parejo, capitán del CF, rompió su silencio en “Radio Marca”. Lo hizo para comentar que sigue pensando que le gustaría retirarse en el Valencia CF y que ese club es "su casa". Cabe recordar que la pasada semana, como avanzó Goal, el club comunicó a los agentes de Parejo, Coquelin y Kondogbia que se buscasen equipo justo antes de jugar ante el Leganés. No obstante, Parejo sigue pensando que el Valencia CF es su prioridad.

Parejo, en diálogo con 'Labi Champion' desde Ibiza, durante el programa de Rafa Sahuquillo en "Radio Marca" ha comentado: “Estoy a gusto en Valencia, es una ciudad top en todos los sentidos. Mi familia está muy a gusto en Valencia. Llevo 9 años en el Valencia CF, para mi es mi casa y me quedan dos años de contrato. Me gustaría retirarme en Valencia, pero es verdad que el fútbol es futbol y todo puede pasar. Me quedan dos años de contrato y para mí el Valencia es lo más importante”, ha dicho.

Es decir, que Dani Parejo no tiene intención de marcharse así como así, salvo que llegue una gran oferta para abandonar un club que siente como su casa. Sobre la temporada, nefasta para el Valencia CF, Parejo ha comentado que “las cosas desde el primer momento no salieron como queríamos” y que “no hemos cumplido los objetivos y no ha sido una buena temporada”. Además, Parejo ha comentado que ahora el Valencia debe “hacer borrón y cuenta nueva, porque el año que viene tenemos que dejar al Valencia donde se merece”, ha comentado.

Por último, explicó que la marcha de Marcelino “afectó mucho al vestuario” y que guarda un excelente recuerdo de ganar la Copa: “El míster había cumplido los objetivos, sobre todo entrar en Champions, jugar competición Europa por prestigio y por ingresos. Gano un título después de once años, el año del centenario, yo creo que para el míster y para nosotros ese será un año inolvidable para todos. No empezamos bien, pero acabamos de la mejor manera y fue significativo para el valencianismo”, aseguró el capitán del Valencia CF.