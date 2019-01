Para Mario Salas, Universidad Católica es el rival a vencer

El entrenador de Colo Colo también disipó los rumores sobre la posible salida de Pajarito de Macul y aclaró que no hay problemas con Jorge Valdivia.

Mario Salas ofreció una conferencia de prensa este viernes en el Estadio Monumental. Fue la primera desde que el Comandante se hizo cargo de la pretemporada de Colo Colo que inició el 2 de enero. Y, en esa charla, alabó a Universidad Católica, apagó rumores de salida de Jaime Valdés y de molestia con Jorge Valdivia, y opinó sobre el potencial fichaje de Edson Puch.

RUEDA DE PRENSA

Con Valdivia no hay polémica: "¿Estaba molesto en la foto? No la vi. ¿Salíamos dándonos un abrazo? Ah, ya. Estoy muy contento de tener a Jorge Valdivia en el plantel, de disfrutar de su creatividad y talento. No estaba molesto, sabía que llegaba a esa hora. Lo mismo (Julio) Barroso, por uno u otro motivo"

Newen para el albo

Valdés sigue: "Sí. Está considerado. Tiene contrato, conversamos y está a disposición"

UC, candidato: "(Gustavo Quinteros) es un muy buen técnico, por sus pergaminos es de excelencia y, sin dudas, estará a la altura. Le puede dar un plus a Católica. Serán el equipo a vencer, de hecho son el equipo campeón. Nuestra actitud no será solo ganarle a ellos, pero será el equipo a vencer"

Refuerzos: "No nos hemos puesto plazo. Tendr´ia que ser lo más rápido posible, lógicamente. Las incorporaciones que buscamos requieren un proceso, un tiempo para tenerlos. Más que el tiempo, esperamos que estén. Eso sí no en uno o dos meses. (Edson) Puch es una opción, me gusta como me gustan otros varios"

Primeros días con el plantel:

Mario Salas: "Hay una intensidad física. Pero esto de ir hacia adelante va de la mano con la velocidad en la toma de decisiones. Y no tiene que ver con la edad" — Colo-Colo (@ColoColo) January 4, 2019

Incorporación de promesas:

Mario Salas: "Hay muchos de ellos (juveniles) que nos vamos a llevar a la pretemporada a Buenos Aires. Es la energía de casa" El artículo sigue a continuación — Colo-Colo (@ColoColo) January 4, 2019

Expulsión de Barnechea: