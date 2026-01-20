PAOK vs. Real Betis, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

PAOK recibe a Real Betis este jueves 22 de enero a las 18:45 horas (tiempo de España) en el estadio Toumba, por la séptima jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Europa League.

Sigue aquí en directo el PAOK vs. Real Betis de la Europa League 2025-26

PAOK llega al compromiso después de empatar por marcador de 3-3 frente a Ludogorets en la fecha 6, con goles de Kiril Despodov, Alessandro Vogliacco y Anestis Mythou. El equipo dirigido por Răzvan Lucescu es décimo octavo en la clasificación con nueve puntos, cerca de confirmar su lugar en el playoff.

Por su parte, los Béticos vencieron por 3-1 a Dinamo Zagreb en su más reciente partido en el certamen continental, con anotaciones de Rodrigo Riquelme y Antony. El cuadro a cargo de Manuel Pellegrini es cuarto en la tabla con 14 unidades.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver, incluidos los detalles de TV, transmisión y más.

Cómo ver PAOK vs Real Betis, Europa League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 3, Movistar Plus+ y LaLiga TV Bar, mientras que en México no hay señal confirmada, de manera que recomendamos NordVPN.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 3 y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido PAOK vs Real Betis

Europa League - Europa League Toumba Stadium

El partido se disputa este jueves 22 de enero a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Toumba.

México: 11:45 horas

11:45 horas Argentina: 14:45 horas

14:45 horas Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

PAOK Salónica contra Real Betis alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager R. Lucescu Alineación probable Suplentes Manager M. Pellegrini

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias del equipo PAOK

PAOK está igualado en la cima de la Super Liga de Grecia con 41 puntos con el AEK Athens. Además, suman tres victorias al hilo en la competición nacional.

Asimismo, dieron un importante paso en la Copa de Grecia, donde vencieron por 2-0 a Olympiacos en la ronda de los ocho mejores, por l que se medirá a Panathinaikos en la antesala de la final.

Noticias del equipo Real Betis

Los Béticos podrían tener que afrontar el reto sin Antony y Rodrigo Riquelme, ambos con molestias físicas durante la semana, además de que podría ser una buena oportunidad para rotar la plantilla, con la clasificación a octavos de final casi amarrada.

Los Verdiblancos vienen de vencer por marcador de 2-0 a Villarreal en calidad de local en LaLiga, un resultado muy importante, ante uno de los mejores equipos de la temporada. Además, Betis descubrió a través del reciente sorteo de inicio de semana que se medirá con el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey en los primeros días de febrero.

Forma

Historial de enfrentamientos directos

Clasificaciones

Enlaces útiles