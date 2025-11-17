Panamá vs. El Salvador, Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Panamá recibe a El Salvador este martes 18 de noviembre a las 20:00 horas (tiempo local) en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, por la sexta jornada de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Panamá vs. El Salvador de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Los Canaleros llegan al compromiso después de vencer por marcador de 3-2 a Guatemala en la fecha cinco, con un doblete de Cecilio Waterman, junto a un gol de José Fajardo. El equipo dirigido por Thomas Christiansen es segundo en el Grupo A con nueve puntos, de manera que necesita ganar y que Surinam no gane o ganar y terminar con una mejor diferencia de goles que los Suriboys para obtener el boleto directo al Mundial. Asimismo, un empate o derrota podría poner en riesgo su lugar en el repechaje.

Por su parte, la Selecta perdió por 0-4 a manos de Surinam en su más reciente partido de liga. El cuadro a cargo de Henán Darío Gómez es último en la tabla con tres unidades, completamente eliminados de la Copa del Mundo.

Cómo ver Panamá vs El Salvador, Eliminatorias Concacaf al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España CONCACAF YouTube Sudamérica CONCACAF YouTube México Azteca Deportes Network (por confirmar) Estados Unidos Paramount+

El partido estará disponible en España y Sudamérica a través de CONCACAF Youtube, mientras que en México se podrá seguir por Azteca Deportes Network (a falta de confirmación oficial).

Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Hora de inicio de Panamá vs El Salvador

El partido se disputa este martes 18 de noviembre a las 20:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

México: 19:00 horas

19:00 horas Argentina: 22:00 horas

22:00 horas Estados Unidos: 20:00 horas (tiempo del este)

20:00 horas (tiempo del este) España:02:00 horas (miércoles 19)

Noticias del equipo y escuadras

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de Panamá

Carrasquilla ha sido objeto de criticas después de la lesión de Kevin Mier, en una jugada en la que participó el mediocampista de Pumas, e incluso algunos han llegado a juzgar como intencional la jugada. Sin embargo, Thomas Christiansen salió en defensa de su futbolista.

"Hay entradas que luego no pasa nada, hay entradas donde por desgracia pasa lo que pasó, que hay una lesión más grave de una patada normal, pero nunca ha sido intencionado. Entonces, ahí está la mala suerte, porque si le toca menos o en otro sitio, pues no hubiera pasado nada. Pero bueno, él está mentalizado, preparado y eso es bueno para el grupo", expresó el técnico de Panamá.

Noticias de la Selección de El Salvador

La Selecta se ha quedado sin Mundial y aquella experiencia de 1982 se sigue volviendo más y más lejana. El futuro del Bolillo Gómez en el banquillo deberá ser definido en los próximos días.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

