En Panamá calientan el partido: "Serán once panameños contra algunos mexicanos y un argentino"

Desde el cuadro canalero tratan a toda costa de calentar el juego contra el Tri.

La Selección mexicana prepara su visita a la hostil cancha de Panamá, rival que no regalará nada y conoce la importancia del Tricolor, buscando ganarle los tres puntos y dar un golpe de autoridad.

A lo largo de la semana, los canaleros han dejado muchas declaraciones interesantes. El presidente de la Federación es Manuel Arias, considerando que el Tri es un plantel top 5 en el mundo a nivel de Selecciones, además de aprovechar el mal momento individual que vive Rogelio Funes Mori.

El mandatario hizo una declaración que podría molestar en el seno Tricolor, realizando una distinción entre el delantero de Rayados y sus compañeros: “¿Qué puede ser que Panamá le gane a México? Sí, puede pasar, porque en el campo jugarán once contra once, bueno serán once panameños contra algunos mexicanos y un argentino en la cancha, pero vamos a jugar humildemente".

Funes Mori ha sido el elemento más criticado en estos dos partidos eliminatorios, aún estando lejos de su plenitud futbolística. ¿Se sacudirá la mala racha ante un rival que quiere provocarlo?